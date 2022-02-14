高齡懷孕遭公公嗆「沒拜祖先才會流產」　老公反應網罵翻

▲你的另一半是好隊友嗎？。（示意圖／達志影像）

記者李芷萱／綜合報導

流產後被婆家冷言冷語，老公還沒有反應，你能接受嗎？一名網友指出，朋友先前流產，過年時被公公說「就是因爲妳沒祭拜祖先才會流掉」，老公在一旁滑手機完全沒幫朋友說話，讓朋友明年不想再到男方家吃年夜飯。許多人看完後都相當氣憤，「老公連開口都不開口」、「長輩真的只會出一張嘴。」

原po在《Dcard》指出，朋友先前流產，時隔一陣子才敢告訴長輩，補品也是花自己的錢買，不料在吃年夜飯時被公公說「就是因為你沒祭拜祖先才會流掉」，還要朋友帶老公一起去祭拜祖先，坐在旁邊的老公則在玩手機，不理會公公的話，因為覺得「長輩的話就左耳進右耳出就好」。

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原po表示，朋友因為高齡懷孕身體非常不舒服，加上疫情關係，只有去年沒有祭拜祖先，何況大嫂沒有拜過，也是生雙胞胎，「明年開始不想再去男方家裡吃年夜飯。」

許多網友看完這篇貼文，紛紛表示：「說不定小孩是叫你快逃，抖」、「這就是常見的老公死了的案例」、「老公不說話真的母湯」、「長輩真的只會出一張嘴欸...」、「跟你公公說他不想當他的孫子所以走掉了」、「直接離婚不用考慮吧」、「老公就是不幫妳說話啊，幹嘛自我催眠啦」、「老公連開口都不開口，不幫你講話你在公婆家就沒有地位」、「你老公呢？ 在滑手機。」