基隆「客家天穿日」喜迎春　文化特色料理躍上桌

▲基隆「客家天穿日」喜迎春。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

一年一度由基隆市政府文化局舉辦的客家天穿日活動，19日在市民廣場盛大舉辦，吸引眾多客家鄉親及市民朋友到場共襄盛舉，現場包括客家文化導覽、活動體驗及相關藝文展演，市長林右昌特別感謝大家不畏風雨的熱情投入，期許透過天穿日的活動，讓客家文化永續傳承。

林右昌表示，天穿日是客家最重要的節日，今年由於文化中心正在進行全面整修，因此活動地點由文化中心廣場改在市民廣場，雖然北台灣天氣很冷，但整個市民廣場仍擠滿了熱情的客家鄉親，這都要歸功於客家事務委員會及同鄉會辛苦籌辦。

▲天穿日典故來自女媧補天的故事。

林右昌也強調，在熱鬧舉辦天穿日活動的同時，希望大家不要忘了最重要的文化傳承，希望藉由天穿日的活動，結合家庭與社區，讓年輕一輩的朋友能共同參與，藉由天穿日傳承下去，這才是這項活動最重要的精神。

文化局長陳靜萍也藉此機會向市民朋友介紹天穿日典故，來自女媧補天的故事，客家人每年到了農曆正月二十日，就會利用年節留下的甜粄，煎炸或搓成小團，插上針線祭拜女媧娘娘，感謝女媧煉石補天救蒼生的偉大慈悲與愛心，當代的天穿日則擴大引申為「減碳、環保、樂活」等豐富意涵。

▲基隆市客家同鄉會今年特別以粄圓為主題。

陳靜萍提到，為發揚天穿日的傳統與當代價值，基隆市客家同鄉會今年特別以粄圓為主題，設計創意拼圖競賽，示範客家鹹粄圓料理，另外也聘請醬菜達人示範手作醃製蘿蔔，更辦理二手衣公益義賣，讓參與民眾體驗客家人感念女媧慈悲愛心的傳統，並體會減碳環保愛地球的重要性。

文化局表示，此次內容多元精彩豐富，包括客家文化導覽、抽抽樂客語闖關、美食饗宴園遊會、客家等路商品展售，以及創意花鼓、客家山歌、兒童合唱、土風舞、越南舞等精彩藝文展演，民眾年後來市民廣場走春，體驗熱鬧客家文化，也度過別具特色的初春時光。

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