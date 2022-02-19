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基隆百福社區路邊停車格　3／1起收費「每小時20元」

▲基隆百福社區路邊停車格 3／1起收費「每小時20元」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆百福社區路邊停車格，3月1日起收費「每小時20元」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市百福地區人口稠密，近年來周邊新的社區大廈興設，停車需求逐漸浮現，目前已完成福五街、百一街、百三街、百六街及百七街路邊停車格劃設，一共新增208格汽車位、459格機車位及8處裝卸專用區，3月1日起，週一到週五每日上午9點起到下午5點收費，每半小時10元。

基隆市政府指出，百福地區愈來愈多的停車需求逐漸浮現，但現有建物興建迄今50、60年，多數為5樓以下的公寓，因早期建築管理並未要求附設停車空間，造成住戶的自有車輛無停車空間，大多依賴道路為其停車空間，容易衍生久占、久停現象甚至路霸占用道路行為，且停放秩序雜亂，對都市景觀、生活品質與人行安全均具極大衝擊。

市府表示，經地方提案、並由交通處與當地協調後規劃，現已完成福五街、百一街、百三街、百六街及百七街路邊停車格劃設，一共新增208格汽車位、459格機車位及8處裝卸專用區，為有效使用公共停車資源，交通處將於3月1日起實施汽車停車格收費管理，提高格位周轉率，減少違停及占用狀況，以改善市容。

交通處指出，停車計費採半小時計算，每半小時10元；身心障礙者專用停車格，每日累計停車優惠4小時，爾後每半小時10元。（未滿半小時皆以半小時計）；收費時間從週一至週五上午9時至17時（補行上班日比照一班日收費）。今年3月1日（星期二）上午9時起開始收費。

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