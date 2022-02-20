陸麥當勞「香菜冰旋風」明開賣　網搶先吃完超驚艷：酸甜清爽！

▲香菜冰炫風只販售5天。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸麥當勞先前曾預告將於2月21日推出期間限定新品「香菜冰炫風」，在網路上引起大量討論，隨著開賣日期臨近，微博及小紅書上也有許多人搶先上傳了實品照，甚至分享了品嚐心得。據小紅書上的網友透露，香菜冰炫風外觀雖然「綠得有點嚇人」，但味道其實非常清爽，意料之外的好吃。

從大陸麥當勞公布的宣傳海報中可以看見，香菜冰炫風主打的是「酸甜清香、一口上頭」，雪白的冰炫風上灑滿了香菜碎末，並且還淋上了綠色的青檸醬，一杯價格6.6元人民幣（約29元新台幣），只在2月21日至25日這5天限時販售，還特別標註「數量有限，售完即止」。

▼冰炫風上有青檸醬及特製的香菜末。（圖／翻攝微博）



由於許多人都不喜歡香菜的味道，甚至覺得非常怪異，因此香菜冰炫風在網路上很快引起了大量討論，有趣的是，許多人一邊批評，卻又一邊表示想要嘗試看看，「愛吃香菜的、討厭香彩的全都沈默了。」「吃麵一定會加香菜，但這種吃法我真的困惑了。」「綠色的太噁了，但還是想知道什麼味道。」「誰先吃看看，再來告訴我好不好吃吧！」

隨著開賣日逐漸接近，不少網友也搶先上傳了實品照，還有人分享了品嚐心得，小紅書上網友的評價大致正向，包含「酸酸甜甜的，一點也不膩，吃一口就上頭了！」「香菜末很細，特別香脆，感覺有特別改良，不喜歡香菜都會喜歡。」「綠色的是青檸醬，不是香菜醬，吃起來香菜味不重，真的好吃。」「香菜味淡淡的，檸檬味反而還比較重，跟冰淇淋的奶味很搭配。」

▼有網友嫌香菜味不夠重，自己帶了香菜來加。（圖／翻攝微博）

