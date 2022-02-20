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怨婆婆偏心「百萬收入都給小姑」：我只能靠娘家！人妻討拍反被嗆

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲原PO抱怨婆婆偏心，只對小姑跟大伯好。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

婆媳問題屢見不鮮，自古以來就是難解的題目，一名人妻生氣指出，婆婆超偏心，對小姑和大伯超好，對她就很吝嗇，每年除夕都是吃剩菜剩飯，但是初二小姑回娘家，菜色卻超豐盛，就連紅包錢也給的不一樣，結婚10年來育兒買房都是靠自己或是娘家，婆婆從來沒幫過忙，老公也沒有任何舉動，讓她很心寒。

人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文，每年除夕都是「清冰箱剩菜大餐」，一半的魚、又乾又硬零碎的雞、冷凍N年的芋頭菜湯，最新鮮的是香腸跟年糕，提議要訂年菜加菜，但婆婆總是拒絕表示浪費錢，不過初二小姑回娘家時，桌上絕對不會出現剩菜，「菜色就是不會讓我失望，也不會讓我吃到，而且小姑孩子收到我婆婆包的紅包金額，一定比我兒子的多了一半以上」。

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她透露，婆婆靠祖產每年有上百萬元的收入，吃喝玩樂都花的很大方，小姑一天到晚喊窮，「喊到買房又換新車了」，大伯單身無業在家啃老，5年前才買新車，最近又吵著要換車，「我們沒拿過半點好處，育兒買房都靠娘家主動幫忙，老公自不量力還總是想幫助他們」。

▲除夕團圓飯12菜▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲小姑回娘家的吃的菜色都比較豐盛。（示意圖／資料照）

她抱怨，結婚10年了，一直無法接受婆家的這些行為，「甚至想到老公的心是向著他們的，我就覺得憤怒，甚至有離婚的念頭，是我太執著了嗎？要怎麼做才能不把怨氣出在老公身上呢？」

貼文曝光，不少網友認為，其實互相不打擾也是一種幸福，「建議妳看看網上一堆跟公婆住，每天被公婆情緒言語霸凌的媳婦，還要當台傭煮三餐，真的很幸福啦」、「婆婆不管多有錢都與你無干，不影響彼此生活也是一種美好」、「沒給妳好處是正常的，只要不麻煩到你就很好了」。

其中，也有網友指責，「你也真的很沒用啊，無能到要娘家幫忙，到底娘家是欠你的嗎，重新看了一遍文，突然覺得，你也是妳小姑的翻版啊，是在抱怨什麼啊？」也有網友指出，「說不定你老公也很痛苦喔，作為比較不被媽媽疼愛的那個」、「心裡該不平衡的是敘述看起來是老二的你老公，老長輩總是疼大疼小忘中間」。

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