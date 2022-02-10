使喚男友媽手洗內褲！嬌嬌女「惹眾怒行徑」讓她開譙　兩老還護航

▲哥哥女友使喚媽媽，家人看不下去。非當事人。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

30歲的哥哥單身3年終於找到新女友，全家人都替他開心，沒想到這只是另一個噩夢開始！一名女子苦訴，從去年11月開始哥哥常帶女友回家過夜，一開始相處都沒問題，後面對方漸漸露出真面目，近期更是直接不演了，叫男友媽幫買指定洗髮精、晚餐點菜，甚至要求「幫忙手洗內褲」，搞得全家烏煙瘴氣。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，哥哥和交往5年的女友分手後，空窗了3年才認識現任，本該是開心的事，久而久之卻發現哥哥女友有公主病，「最近開始進門看到我直接走回房間，甚至連對我爸媽也是這樣，時間到了喊吃飯才出房間」，吃完飯把碗放在水槽就走人，原本這些都還能忍受，直到前幾天發生的事讓她實在看不下去。

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▲原PO心疼媽媽為哥哥女友做牛做馬。非當事人。（示意圖／unsplash）



原PO透露，日前全家人一起吃晚餐，哥哥女友當面嫌媽媽煮的菜色不夠豐盛，都沒有她愛吃的海鮮，洗完澡還跟媽媽說想用哪一牌的洗髮精，暗示媽媽去幫她買，最後讓原PO爆氣的關鍵是，「她衣服甚至內衣褲丟進洗衣籃，還交代我媽要用手洗」，被她當面指正後，哥哥女友還委屈地說「我們家都是媽媽弄好好」。

原PO事後氣得向哥哥理論，爸媽竟緩頰說「可能她是獨生女所以不習慣分工」，讓她更加生氣，「我就嗆我哥，看你家人幫你女友做牛做馬都不會心疼嗎？」

網友大開眼界，紛紛留言「有本事就自己的自己疼，做到生病也是妳哥要的」、「跟獨生沒關係，單純沒家教」、「沒關係，這個應該很快就變成前女友」、「叫你哥嫁去她家，反正她媽媽都做好好的」、「建議他們自己搬出去住，住家裡過太爽。」