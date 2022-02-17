未來婆婆幫她準備枕頭！照片曝...網全看傻：這不是高嘉瑜的？

▲婆婆幫她準備了一顆枕頭。（圖／翻攝自「靠北婆婆2.0」臉書）

實習記者廖翊慈／綜合報導

結婚時通常會買新寢具，不過一名女網友抱怨表示，未來婆婆為她準備了一顆枕頭，她看到立馬衝去重新買一個，沒想到照片一出，一堆人聯想到立委高嘉瑜，驚呼「我以為是高嘉瑜的！」

一名女網友在臉書「靠北婆婆2.0」貼出一張枕頭照，並寫下「未來婆婆給我睡的枕頭，發現時立馬衝去買新的，馬的噁爆！」從照片中可以看出是一顆「高齡枕頭」，無一處沒發黃，上頭一圈一圈的污漬，像是記錄它多年的「歷史」。

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▲準婆婆給媳婦傳承的枕頭。（圖／翻攝自「靠北婆婆2.0」臉書）

貼文一出許多網友驚呼原PO買新的是對的，「天阿～這樣我無法接受」、「枕頭真的沒多少錢，婆婆的臉還好嗎」、「這個跟恆河毛巾有的拼了」、「傳家的黃金枕頭！？」、「這應該會出汁，好惡」、「比我家狗狗睡的浴巾還黃」、「有些老人家會捨不得花錢，多買幾個全家都換」、「不要生氣，安安靜靜買新的就好！」、「傳家之寶只交給好媳婦哈哈」。

還有一堆人想到立委高嘉瑜，「我以為是高嘉瑜的」、「這不是高嘉瑜的嗎？」還有人問「你婆婆是高嘉瑜？」「要不要tag 高嘉瑜？」

▲高嘉瑜閨房裡的這顆枕頭已用了10年，充滿著歷史感。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）