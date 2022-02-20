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睡出好氣色好運氣！床位6大禁忌+十二生肖吉位全攻略

▲床,睡覺,風水。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲好的床位，有助於睡出好氣色、好運氣。（圖／取自免費圖庫Unsplash；下同）

生活中心／綜合報導

天氣冷颼颼，躲在被窩裡最舒服！賴在床上的時間變多了，床的位置就相當重要，因為好的床位，不僅有助於睡眠，更有利於家運！《科技紫微網》整理出「六大床位禁忌」以及「十二生肖的擺床吉位」，教你睡出好氣色、好運氣。

六大床位禁忌：

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1、床不能正對鏡子。

鏡子有反射磁場的作用，容易讓人產生錯覺，也容易半夜起來被鏡中的人影嚇到，以致於傷到元神。

2、床不能正對房門。

睡覺宜靜、宜放鬆，而房門進出之間會產生動態氣流，使得睡眠不穩，影響身體健康。

3、床頭不能靠廚房。

廚房五行屬火，是火氣非常重的地方。臥室床頭靠廚房，會容易心煩氣躁，脾氣火爆，不僅難以成眠，甚至影響家人和睦。

4、床頭不可無依靠。

床的擺放處一定要緊貼牆壁或是其他實物，這樣才能帶來安全感。若床頭懸空，易導致精神恍惚。

5、床頭不宜裝空調。

將空調裝在床頭正上方，強烈的氣流會影響到睡眠安穩。同時，空調的風長期對著頭吹，也會造成頭、肩、頸等部位的病變。

6、床上不可有橫樑。

橫樑壓頂，會使得睡在下方的人感到精神壓迫，不僅不利健康，對事業和財路也有不良的影響。

▲床,睡覺,風水。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲床的擺放處要緊貼牆壁或其他實物才能帶來安全感。

床位擺放吉位：

以臥室中間為中心點，用指南針定出東、西、南、北的地理方位，將床放置在相應吉位。為避開禁忌，可不用考慮床位的朝向。

生肖鼠、豬：

吉位—正西方、西北方、正北方；煞位—東北方、西南方、正中。

生肖牛、龍、羊、狗：

吉位—正南方、東北方、西南方；煞位—正東方、東南方。

生肖虎、兔：

吉位—正北方、正東方、東南方；煞位—正西方、西北方。

生肖蛇、馬：

吉位—正東方、東南方、正南方；煞位—正北方。

生肖猴、雞：

吉位—東北方、西南方、正西方、西北方；煞位—正南方。

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