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今天是罕見吉日！「4星座」財運旺爆　錯過再等一年

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

今（19日）進入今年第2個節氣雨水，古諺「雨水連綿是豐年」，意味雨水節氣當天若下雨則會是豐收的好兆頭！對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師日前在臉書點名4星座這天財運旺，其中威力彩春節加碼頭獎上看2.2億元，這些幸運星座可以好好把握機會。

第四名：雙子座

下半月在工作上的表現，讓人很讚賞，不僅主動積極，很多事情不假他人之手，親力親為，同時思考方面也很周全，運用雙子座本身頭腦的靈活，能夠讓工作進展更加順利，使得上司主管對你有更深刻的印象，在環境不佳的情況下，要好好把握，可主動提加薪，說不定會有好的機會。

第三名：魔羯座

魔羯座在偏財上，想買彩券的人，不會只是流於空想，下半月會有實質上的獲利，可加把勁！而幸運之神也會在你的家庭上為你眷顧，給你好的支持力量，讓你無後顧之憂的打拼來賺取富足的收入。

第二名：天秤座

在正財上可以得到不錯的財富收入。尤其是在業績收入，只要不嫌累、不喊苦，把握任何能接觸到客人的機會，藉由吉星的加持，能讓你們有如舌粲蓮花般的口才說服力，打動客戶的心，再加上天秤本身的魅力，要能有好的業績收入，實在不難。

第一名：處女座

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處女座下半月可說是非常幸運，財運是受惠於工作上的好運，可能是之前勞苦功高的關係，所以財神特別加持你們，幫助你們在偏財運上能有好的運氣。

▲彩券,大樂透,威力彩。（圖／記者陳依旻攝）

▲威力彩加碼上看2.2億。（示意圖／記者陳依旻攝）

小孟老師也提醒雨水節氣大多在西曆二月十九或二十日、太陽過黃經三三0度稱為為「雨水」。大多是代表立春之後，冰雪開始逐漸溶化、各地農民也要開始播種、耕地的時刻，這個時侯農民最希望有雨水降落，代表大地回春、春雨綿綿、春暖花開的意涵，其中有5大雨水節氣禁忌要留意。

1、不宜吃重口味

雨水到來也代表不再嚴寒，因此不宜吃太辛辣的食材與食物，過補的食物也要開始減量。

2、少吃油炸燒烤

雨水節氣代表氣溫逐漸上升，因此不宜吃太多高油脂食物，以免上火產生便秘。

3、切勿減少厚衣服

雨水節氣溫度逐漸上升，太早將厚衣服減少容易著涼感冒，尤其日夜溫差仍然很大，還是要保暖。

4、男性不宜過度興奮

古人認為雨水節氣容易下雨，雨水會導致周圍濕氣較重，濕氣也容易傷孩人的陽氣，容易使體質較差的男性頭暈，腰酸背痛，過於興奮容易傷到精氣。

5、不宜洗太多冷水

雨水節氣仍會有忽冷忽熱的狀況，因此年老孩童洗手或洗澡太冷，冷水會傷害到筋骨，影響筋脈血液循環。

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