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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌下令調查處分黃郁婷不當言行　總統府支持：損害國家榮譽

▲▼ 競速滑冰好黃郁婷出賽冬奧1000公尺 。（圖／路透）

▲競速滑冰選手黃郁婷在冬奧期間惹出不少爭議。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議。行政院19日下令要求教育部、體育署針對黃郁婷的不當言行進行調查，並為適當之處分。對此，總統府發言人張惇涵19日表示，我國冬奧代表團相關賽事已經結束，總統府支持行政院採取必要的調查檢討及處分。

張惇涵表示，國家代表隊成員除追求個人競賽成績外，也對外代表國家，言行舉止動見觀瞻。尤其，近年來國人對於國家隊出賽總是熱情支持，眾多國際賽事也成為國內外矚目焦點，國家代表隊成員代表國家出賽，更不應有任何損害國家榮譽之爭議言行。

行政院指出，黃郁婷於美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練期間，以其個人社群網站上傳穿著中國隊服裝的影片，加上後續發言內容引發爭議，已不符國人對國家代表隊選手之期待。

行政院發言人羅秉成19日表示，國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護國家之尊嚴。而政府以人民稅金挹注代表隊成員作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。

羅秉成表示，行政院蘇貞昌院長認為黃郁婷選手行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷選手不當言行進行調查，並為適當之處分，同時也應檢討建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。

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