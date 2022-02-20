染疫醫「肺纖維化」僅領20萬賠償　指揮中心回應了！

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，確診者中包含不少在第一線高風險照顧患者的醫護，近日有一名染疫醫師因出現肺部纖維化問題，僅拿到20萬防疫補償，更有另一名染疫醫只拿到6.5萬元。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，補助金額會依當事人症狀和治療過程而訂，另外現在也有成立新冠肺炎染疫康復者門診，有任何醫療問題都可求助。

▲新冠肺炎肆虐，不少第一線醫護都不幸染疫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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台灣自新冠肺炎以來，陸續出現幾次院內感染和醫護染疫，針對醫護在第一線高風險工作，衛福部也擬定因工作關係染疫補償金，並成立審議小組，逐案審查補助金額。但近日有醫師爆料，有染疫醫師僅拿到6.5萬元補償金，更有醫師出現肺部纖維化，僅拿到20萬元，讓醫護直嘆「人命不值錢」、「換不回健康的肺。」

關於因工作染疫補償金，衛福部去年3月將醫護染疫補償金上限，從35萬元提高到100萬元，針對染疫醫師拿到的補償金額太少一事，莊人祥今回應，補助金額會依當事人症狀輕重，還有治療過程而訂，並非染疫一律補助至金額上限。

而關於染疫醫肺部纖維化，每月藥費補償金高達5～6萬，但最後卻只給20萬一事，莊人祥表示，健保署跟本部各司署有成立新冠肺炎染疫康復者門住診整合醫療計畫，康復後若有任何醫療相關問題，都可在6個月內參與這計畫，而針對染疫醫師情況，會請就職醫院多給予關心協助，有關這個案也會再做相關了解跟處理。