快訊／台南20多歲女確診！7處足跡曝：全聯、超商、賣場

記者陳羿妏／綜合報導

台南市今（20日）新增一例（案20101），為高雄鳳山家庭-紅茶牛奶店-煉油廠傳播鏈相關衍生個案。台南衛生局指出，個案是20多歲女性，是案19862、19949同住家人，因2月12日接觸高雄市個案19732，14日被匡列為居家隔離者，採檢結果陰性；15日出現呼吸困難症狀、採檢陰性；19日晚間出現發燒、流鼻水、咳嗽、胸痛症狀，再次安排採檢後陽性確診，Ct值14.7。

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

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衛生局說明，案20101於14日被匡列進行居家隔離前，於台南市活動範圍包含BB YOUR LOVE西華店、全聯福利中心歸仁忠孝北店、歸仁區南一排骨、大盤大五金百貨食品大賣場、7-11紅瓦厝、歸仁豐生門市、富林漢堡歸南店等地點。

▲台南20日新增1例，足跡曝光。（圖／市府提供）



此外，18日公布的案19948匡列的相關接觸者中，尚有1位自我健康監測者採檢結果未出爐，其餘接觸者、以及案19949的接觸者，採檢結果皆為陰性。

衛生局表示，若市民於2月12日至14日和確診個案有相同足跡，請於今（20）日下午3時至5時、21日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分攜帶身分證至臺南市歸仁區衛生所(台南市歸仁區中正北路一段1號)領取居家快篩試劑，並加強自我健康監測。

若篩檢結果為陽性，請撥本市防疫專線（06）2880180 或1922；提醒市民對於疫情變化保持警覺、儘速接種疫苗追加劑，如出現身體不適情形或疑似COVID-19症狀儘速就醫。