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連3天本土個案+0　桃園市府：3條主要傳播鏈收斂已可控制

▲桃園市衛生局長王文彥指出，桃市已連續3天本土個案+0，目前3條傳播鏈已可控。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局長王文彥指出，桃市已連續3天本土個案+0，目前3條傳播鏈已可控。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心19日公布，桃園市今天並無新增本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃市已連續3天無本土新增個案，且近期也無新增社區新增確診個案，顯示桃市3條主要傳播鏈已收斂可控。此外，日前行警人員孫女就讀之幼兒園接觸者，今天進行二採，目前檢體還在檢驗中。

王文彥表示，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園並無新增本土個案，另有5例境外移入個案，其中2例為航班落地採檢陽性、3例為檢疫期間採檢陽性，年齡介於20多歲至50多歲之間，Ct值則介於31.3至35.3。桃市已連續3天本土個案+0，市府防疫團隊將持續保持防疫量能，並呼籲市民朋友日常生活防疫不能鬆懈，減少非必要聚會，外出須全程佩戴口罩，並做好勤洗手等各項防疫規範。

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王文彥強調，桃園3條主要傳播鏈已收斂可控，近期並無新增社區確診個案，目前居家隔離者尚有348人，疫情持續監測至2月底。先前航警人員孫女（案19861）就讀之幼兒園接觸者已於今天進行二採，其中187名居家隔離者（教職員、學生及家長）安排至中路公園社區採檢站採檢。331名自主健康管理者則安排至原幼兒園進行採檢，總計採檢為518人，目前檢體仍在檢驗中。

此外，有關COVID-19疫苗接種部份，第23期公費疫苗預約已於昨天中午截止預約，本期桃園預約量能共開出17萬2,585人，實際預約情形則為11萬7,001人，整體預約率67.79%，其中以莫德納疫苗預約最佳，依序為BNT、AZ與高端疫苗。

▲桃園市新聞處長詹賀舜提醒，桃市今天並無相關個案公共場所足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市新聞處長詹賀舜提醒，桃市今天並無相關個案公共場所足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

新聞處長詹賀舜指出，今天並無相關個案公共場所足跡。桃園社區採檢站今日共採檢692人，截至目前為止，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1,094人，其中陰性10萬241人、陽性161人，檢驗中692人。市府仍在桃園區中路公園與中壢區中正公園2處社區開設採檢站，維持社區健康監測，

詹賀舜呼籲，市民如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。

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