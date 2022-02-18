屏東霧台46人打到「有疑慮疫苗」　衛生局緊急處置…記過懲處

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府衛生局表示，2月16日發現霧台衛生所因COVID-19疫苗冷運冷藏運送過程問題，導致有46位民眾接種到有效力疑慮的疫苗，衛生局接獲消息後立即下令該批有效力疑慮疫苗禁止施打並封存，另針對46位民眾即時啟動健康關懷14天及視健康狀況提供醫療協助。

衛生局說，經調查係因衛生所員工未依疫苗領取標準作業流程，使疫苗在運送存放過程中有24小時沒有溫度監視，又未在第一時間通報，而導致將效力有疑慮疫苗接種至民眾身上。

衛生局立即召集衛生所召開緊急會議討論後續4項處置方式：

1.緊急成立關懷小組，針對46位民眾健康關懷持續14天及提供服務專線，並由衛生所主任親自拜訪說明，另視其健康狀況提供醫療協助。

2.內部進行檢討改進，並依調查報告針對相關人員責任提報處分，疫苗承辦人記一大過、衛生所主管各記一小過。

3.通令33鄉鎮市衛生所務必遵守疫苗冷運冷藏相關規範及加強教育訓練，並成立稽查小組，3天內完成各衛生所冷運冷藏設備及系統維護查核，避免類似事件發生。

4.將調查報告提報疾病管制署進行疫苗效力判定，依其判定結果及專家建議進行後續處理。

針對本次疫苗異常事件，衛生局已暫停該衛生所的接種作業，並進行事件調查及實地查核，俟其建立改善及預防措施並經複查確認後，再行恢復該所COVID-19疫苗接種服務。