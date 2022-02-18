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第23期公費疫苗將開打　桃市府：3天開設37處社區接種站

▲桃園市衛生局長王文彥指出，桃市已連續2天本土個案+0，籲請市民仍需遵守防疫規範。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局長王文彥指出，桃市已連續2天本土個案+0，籲請市民仍需遵守防疫規範。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心18日公布桃市無新增本土個案，市府衛生局長王文彥指出，桃市已連續2日本土個案+0，除感謝市民朋友同心防疫外，也特別提醒市民朋友日常生活防疫不鬆懈，減少非必要聚會，外出務必遵守全程佩戴口罩、勤洗手等各項防疫規範。

王文彥說，今天桃市無新增本土個案，另有8例境外移入個案，其中1例為航班落地採檢陽性，7例為檢疫期間採檢陽性，年齡介於20多歲至60多歲，CT值介於19.4至35.8。

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王文彥表示，桃市第23期公費疫苗預約至今天中午12時截止，桃市共提供4種疫苗選擇，包括BNT疫苗有6萬8,654劑，AZ有1,160劑，高端有1萬6,440劑，莫德納則有10萬670劑，由全市200多家醫療院所與37個社區接種站提供接種服務。其中，37處社區接種站將於2月22、25、26日共3天開設，2月22日全天接種BNT與高端疫苗，2月25日、26日全天接種莫德納疫苗，呼籲完成預約的市民朋友如期接種，以提升疫苗涵蓋率。

▲桃園市新聞處長詹賀舜提醒，桃市今天疫調結果並無相關個案公共場所足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市新聞處長詹賀舜提醒，桃市今天疫調結果並無相關個案公共場所足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

新聞處長詹賀舜提及，今天無相關個案公共場所足跡。桃園社區採檢站今日採檢有133人，截至目前，桃園社區採檢站累計已採檢10萬402人，持續監測社區健康，其中陰性10萬109人、陽性160人，檢驗中133人。

詹賀舜強調，目前仍有2處社區採檢站持續開設，包括桃園區中路公園與中壢區中正公園，市民朋友如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，切勿搭乘大眾運輸，同時告知醫護人員相關接觸史。

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桃市連2天+0衛生局新聞處

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