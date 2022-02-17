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和南湖國小同家庭！北投某私立名校家長確診　北市：2學生採檢陰性

▲▼無縣市最新消息。

記者袁茵／台北報導

北市16日公布的北投某職場工作女（案19816）曾多次到廟宇參拜，並於2月13日到80多人聚會、25人台北錢櫃SOGO店，造成另外8個人確診，其中包括一名新北市女性確診者（案19930）；而案19930的子女分別就讀台北市內湖區南湖國小，據了解，還有一間北投區私立國中。

新北市政府17日表示，案19930為40多歲女性，未接種疫苗，居住地汐止區，職場在台北市，活動地多在台北市；2月13日出席出席餐廳及KTV聚會，2月16日遭匡列居家隔離，採檢PCR陽性，Ct值20；曾於2月15日出現頭痛症狀，收治專責病房隔離治療，活動地多在台北市，目前已匡列接觸者3人、居家隔離3人，均已安排採檢。

台北市內湖區南湖國小17日有學生家長確診，也就是案19930，但因為就讀南湖國小的學生與父親居住在台北市內湖區，而確診者（案19930）則住在新北市汐止區，目前校方評估影響不大，所以沒有做預防性停課。台北市教育局表示，確實有此事，但因為學生僅被匡列居家隔離，並非確診者，所以暫時不會實施預防性停課。

面對台北市北投區某間知名私立國中傳出學生家長確診，據了解，也同樣是案19930，但因為該名私立學校學生非確診者，同樣不會實施預防性停課。對此，台北市衛生局晚間回應，這2名小孩子都已經被匡列居家隔離，目前採檢陰性，如果學校有需要可安排專案採檢。

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