誇張炫富片曝！他每天戴2kg金飾上街　敞篷車「鍍金」吸睛千萬人

記者張寧倢／編譯

越南一名39歲男子陳德來（Trần Đức Lợi）近期在網路上引發熱議，因為他每天都在身上佩戴至少50件金飾，從金戒指、金手錶到金項鍊，出門一趟的行頭加起來超過2公斤重。不僅如此，還將敞篷車、機車全都鍍金，並將這些「炫富」行為PO上網，影片最高點閱次數突破1300萬次。

▲越南39歲男子高調炫富，身上金飾總重超過2公斤，連車子也要鍍金。（圖／翻攝自TikTok@ducloitran67ag）

根據越南媒體kenh14、kienthuc報導，來自越南安江省的陳德來每每出門都極其引人注目，因為他開著一輛「全鍍金」的敞篷車，除了車體烤漆，從底盤、輪框到內裝全都選擇了奢華的金黃色作為裝飾，據稱，他花在汽車相關的額外開銷高達數億越南盾。另外，他的幾輛機車也都有「鍍金」。

▲▼陳德來的敞篷車裡裡外外都是金黃色。（圖／翻攝自kienthuc.net）

報導稱，不僅如此，陳德來習慣從頭到腳都必須穿戴華麗，鑄成「金龍」造型的項鍊約7兩黃金，金手鐲則約20兩，氣派的金手錶，10根手指上也戴滿了金戒指，而且還必須按照當地風水文化中「四靈神獸」的順序佩戴，加上一枚代表2022的老虎戒指。他出門一趟，全身上下就要戴著50件以上的金飾，重量超過2公斤。

▲陳德來時常在網路社群上PO影片炫富。（圖／翻攝自TikTok@ducloitran67ag）

陳德來受訪稱，他非常相信風水，而自己命中帶金，因此這些金黃色的物件可以為他帶來更多好運與財富，他也樂於收集這些金飾。陳德來高調炫富的影片在TikTok最高創下1340萬的點閱次數，不過，網友對他「金光閃閃」的穿搭評價兩極，有人羨慕留言稱他是乾爹、姐夫，也有人表示，「一看就不是純金」、「有啥好炫富的，不如幫爸媽買間房子吧」、「感覺很有錢，但穿搭不是很好看，太過頭了」、「窮人才會這樣炫耀」。

▼有些網友對陳德來的行為不甚認同。（圖／翻攝自TikTok@ducloitran67ag）

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