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逼兒喝「19年前母乳」！解凍後冒魚腥味　瘋狂媽興奮：成年禮物

▲▼硬逼兒喝「19年前母乳」！解凍後冒魚腥味　瘋狂媽：成年禮物。（圖／推特）

▲委託人想讓兒子喝下19年前的母乳。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

母乳是媽媽和孩子間的親密連結，儘管親餵十分辛苦，但許多媽媽為了孩子的健康仍然會努力嘗試。然而日本卻有一名20年前產下兒子的母親，在孩子1歲時毅然決然委託特殊機構冷凍她的母乳，為的就是要讓孩子在成年時能夠重新喝下她的母乳，作為成人紀念。為此，她甚至找上綜藝節目，希望外景主持人能夠盯著兒子好好將19年前的母乳喝下，扭曲的「母愛」也引發網友關注。

日本著名節目《偵探騎士大搜查》（探偵!ナイトスクープ）日前播出一集驚人內容，引發熱議。現年51歲的委託人是一名住在大阪的媽媽，她在20年前生下一名兒子，兒子目前則是與家人分開，獨自住在島根。由於兩人都不善於與家人相處，因此經常有所摩擦，甚至是發生爭執，讓她非常傷心。

▲▼硬逼兒喝「19年前母乳」！解凍後冒魚腥味　瘋狂媽：成年禮物。（圖／推特）

▲當事人被媽媽和製作單位逼喝「過期母乳」。（圖／推特）

事實上，這名媽媽從孩子出生後，就一直有一個想法，那就是希望兒子在成年的時候，能夠重新喝一次她的母乳，作為長大成人的紀念。為了這個願望，她在19年前委託了一間大學的老師，用特殊技術將她的母乳冷凍乾燥，之後她便一直保存在自家冰箱的冷凍庫。

如今兒子就快要迎來成年禮，雖然她非常期待兒子終於可以完成她的願望，但是因為長期與兒子感情失和，她擔心直接拿給兒子，對方也不會喝，甚至直接丟掉這個寶貴的母乳，因此特地委託《偵探騎士大搜查》協助，到當地盯著兒子把這份「窒息的母愛」喝下肚，同時也希望兩個人能夠藉此機會重新修復關係。

被找上門的兒子萬分不願意，卻還是被製作單位和媽媽硬逼喝下這個過期母乳，結果才嚐了一滴，就發現母乳有濃濃的魚腥味，而節目也推測，雖然經過冷凍保存，但是母乳可能其實已經壞掉，所以才會有臭味。

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