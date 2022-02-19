逼兒喝「19年前母乳」！解凍後冒魚腥味　瘋狂媽興奮：成年禮物

▲委託人想讓兒子喝下19年前的母乳。（圖／推特）
記者王佩翊／編譯
母乳是媽媽和孩子間的親密連結，儘管親餵十分辛苦，但許多媽媽為了孩子的健康仍然會努力嘗試。然而日本卻有一名20年前產下兒子的母親，在孩子1歲時毅然決然委託特殊機構冷凍她的母乳，為的就是要讓孩子在成年時能夠重新喝下她的母乳，作為成人紀念。為此，她甚至找上綜藝節目，希望外景主持人能夠盯著兒子好好將19年前的母乳喝下，扭曲的「母愛」也引發網友關注。
日本著名節目《偵探騎士大搜查》（探偵!ナイトスクープ）日前播出一集驚人內容，引發熱議。現年51歲的委託人是一名住在大阪的媽媽，她在20年前生下一名兒子，兒子目前則是與家人分開，獨自住在島根。由於兩人都不善於與家人相處，因此經常有所摩擦，甚至是發生爭執，讓她非常傷心。
▲當事人被媽媽和製作單位逼喝「過期母乳」。（圖／推特）
事實上，這名媽媽從孩子出生後，就一直有一個想法，那就是希望兒子在成年的時候，能夠重新喝一次她的母乳，作為長大成人的紀念。為了這個願望，她在19年前委託了一間大學的老師，用特殊技術將她的母乳冷凍乾燥，之後她便一直保存在自家冰箱的冷凍庫。
【VTR①本目】— 探偵！ナイトスクープ【公式】 (@abc_knightscoop) February 4, 2022
二十歳の息子に19年前の母乳！？#ナイトスクープ#探偵ナイトスクープ pic.twitter.com/BB7VcN4vYn
如今兒子就快要迎來成年禮，雖然她非常期待兒子終於可以完成她的願望，但是因為長期與兒子感情失和，她擔心直接拿給兒子，對方也不會喝，甚至直接丟掉這個寶貴的母乳，因此特地委託《偵探騎士大搜查》協助，到當地盯著兒子把這份「窒息的母愛」喝下肚，同時也希望兩個人能夠藉此機會重新修復關係。
被找上門的兒子萬分不願意，卻還是被製作單位和媽媽硬逼喝下這個過期母乳，結果才嚐了一滴，就發現母乳有濃濃的魚腥味，而節目也推測，雖然經過冷凍保存，但是母乳可能其實已經壞掉，所以才會有臭味。
今週の『#ナイトスクープ』は…— 探偵！ナイトスクープ【公式】 (@abc_knightscoop) February 3, 2022
①二十歳の息子に19年前の母乳！？
②筋肉に埋もれたい女
③ ヒッチハイクで恋をした！？
依頼者と息子の親子関係は全く上手くいっておらず仲は最悪の状態
「19年前の母乳で関係を修復したい」
果たして母乳は親子仲を救えるのか⁉️
曜よる11時27分から放送 pic.twitter.com/hn19s2Z5jZ
讀者迴響