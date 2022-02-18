男友職業「市場賣肉」遭媽媽嫌棄！眾人傻眼：很有錢好嗎

▲因男友在市場工作，導致媽媽反對婚事。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

雖說職業不分貴賤，但在現今社會中還是有部分家庭認為，對象的學歷、工作至少要門當戶對的觀念。一名女網友即表示，自己將要與男友共度人生的下一階段，但男友的工作是與家人在市場賣肉品，使得她的媽媽非常反對這門婚事，讓女網友感到很難過。

一名女網友在「Dcard」上以「我媽媽不喜歡他的職業⋯」為題發文，表示年紀已經邁入3字頭的她，想與愛情長跑6年的男友步入禮堂，但她媽媽從他們開始交往時，就對她和男友兩人的生長背景差很多感到憂心，「差異大嗎？簡單來說就是鄉下vs都市，高中vs大學，而男友家是在市場工作，主要是賣肉品的，我媽媽知道後，就更加覺得不適合」，覺得未來跟他結婚一定會後悔...

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原PO說道，2人在交往期間，媽媽就不斷希望她能換對象，但她還是和男友努力走了6年，期間也不斷想化解媽媽對男友的成見，「思考了很久，終於向我的父母表達我們的想法，都不知道想過多少次，他們可能會問的問題，我很認真且誠懇的回答，希望得到他們的支持。」

結果媽媽用了所謂的「現實問題」反問了原PO，「妳要怎麼向妳朋友介紹，妳老公的職業？」、「我真的沒辦法向大家說，我女婿是在市場工作」、「這是很現實的問題」，讓原PO聽了很無奈，「在市場工作真的有這麼不好嗎？」

貼文一出也引發熱議，網友直呼原PO媽媽是不是不知道市場女婿的「行情」，「傻傻的，傳統市場賣菜肉的都超有錢好嗎，人家一年是一般上班族的幾倍」、「生意好的年收至少百萬還不用税」、「我朋友是豬肉販 他一個月花百多萬在玩手遊」、「朋友的老公在市場賣雞肉，收入好到買房、生兩胎，老婆不用出去工作」。

▲眾人傻眼直呼，市場賣肉很賺。（圖／取自Dcard）

不過，大多數網友認為，原PO的媽媽其實是真心為她好，但兩人世代上的差異才造成代溝，「父母一定都會希望自己孩子能找個相匹配的伴，如果你各方各面都考慮清楚，都想過最糟的情況你可以承受，確定不後悔，再跟媽媽好好談。」

▲有網友認為只要好好溝通，還是可以說服媽媽的。（圖／取自Dcard）