開手搖飲店虧慘！他求員工共體時艱「捐薪水」...網砲轟：慣老闆

▲手搖飲料店如雨後春筍般一家一家的開，競爭十分激烈。（示意圖／pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣人愛喝飲料，加上手搖飲料店的利潤不錯，因此成為不少年輕人創業時的選擇。一名網友就表示，他開了一間手搖飲店將近三個月，一開始收入不錯，但調漲價格後，銷售量不斷下降，現在快付不出員工薪水，便向員工提出「薪水回捐制度」，沒想到遭到拒絕，於是上網發文求解，反被網友砲轟是慣老闆。

一名網友闆在Dcard以「有辦法要求員工回捐薪水嗎？」為題發文，表示自己今年28歲，目前在經營手搖飲料店，店面和設備都由父母出資，開了快三個月，只有第一個月銷量很好，後面因為價格調高，銷量就直線下降，「有時候一天只能賣出10杯飲料，已經快付不起員工薪水了」。

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直到聽社工說有「薪水回捐制度」，便和員工們討論，希望員工們都先將薪水捐回來，等銷售好轉再加倍還給他們，但卻被拒絕了，只好求解網友們，「有什麼辦法讓員工回捐薪水嗎？真的快經營不下去了。」

貼文一出引發網友們熱烈討論，網友紛紛罵他根本是慣老闆，「如果我聽到這種要求，我直接離職去找下一份工作，手搖杯這種工作隨便都能找到工作，也沒什麼好怕的」、「回捐薪水是甚麼鬼笑死，一天只能賣十杯飲料乾脆關一關好了...」、「你還是把店收一收吧」、「建議收掉飲料店最快，不用員工回捐薪水，老闆也不用去銀行貸款」、「沒本事~不要開店害人，賺錢都你再賺，賠錢找員工，這操作以後就是慣老闆」。