台灣人最愛！　「統一超商」超強特色抓牢民眾心坐龍頭

▲2021年代表7-ELEVEN的6,000店里程碑「鳳儀門市」落腳高雄市鳳山區。（圖／品牌提供）

「有7-ELEVEN真好」許多人看見這句話，腦海裡就已經響起了旋律，這是來自你家附近一定有的7-ELEVEN門市經典標語，而統一超商也在《ETtoday 2021企業品牌聲望大調查》活動拿下最佳人氣獎、最佳品牌獎、永續經營獎，擁有極高人氣。

統一超商自1978年創立以來，在地深耕迄今已超過6,300多家7-ELEVEN門市，秉持「真誠、創新、共享」的企業文化，以「人、店、商品、物流、系統、制度、文化」七大元素為基礎發展，更全力發展「差異化商品」、「數位服務」、「多元店型」等模式，亦積極響應聯合國永續發展目標、從企業自身出發攜手集團其他子公司共同推動ESG永續發展。

掌握指尖經濟 提供更多元與快速的商品與服務

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2021年，7-ELEVEN持續展現穩健營運力。在數位服務面：優化OPEN POINT APP功能、串聯50大民生品牌，跨通路會員服務升級，打造OPEN POINT會員生態圈，2021年會員數突破1,400萬名，透過會員獨享、點數活用、支付優惠等三大策略，有效提升會員黏著度，並搭配3大支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN 錢包）活動，提升消費者體驗頻次與客單價，持續擴大生態圈；「行動隨時取」則提供多元商品結構組合，帶動會員到店頻率；亦藉由「i預購」平台延伸虛擬貨架，並跨足外送平台，掌握指尖經濟，為消費者提供更多元與快速的商品與服務。

▲統一優質生活館7-ELEVEN門市內觀照。（圖／品牌提供）

店型創新面則是掌握「複合」、「聯名」和「智能」三大主軸，塑造全新型態的消費場域，並在門市商品結構導入複合類別，結合「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡、博客來、K∙Seren、COLD STONE、Being Fit、現打啤酒、菓子屋等複合業態，目前7-ELEVEN 已有超過千家複合店型。

7-ELEVEN積極推動ESG永續發展與社會參與

「跨界聯結」匯聚人氣品牌或知名肖象推出「品牌聯名主題店」，打造獨家空間設計與限定商品；將零售結合科技體驗，至今已陸續於台北、高雄、台中、桃園4大城市打造5間未來商店X-STORE，與數十家科技廠商合作上百種智能科技體驗，2021年12月底全新未來商店X-STORE 5進駐桃園高鐵生活圈，結合「iscan X ipay打造沉浸式數位消費體驗」、「肖像複合體驗」與「OPEN POINT會員體驗」，打造離家最近的智能生活體驗店。

▲7-ELEVEN推出「OPEN POINT APP 線上慈善捐款」。（圖／品牌提供）

7-ELEVEN亦積極推動ESG永續發展、社會參與，將2021年設立為統一超商永續元年，不僅三度入選DJSI道瓊永續指數，代表企業經濟、社會與環境三大面向皆具有組織永續發展的能力；更首次獲得國內最具指標性的台灣企業永續獎（TCSA）服務業組的「台灣十大永續典範企業獎」。