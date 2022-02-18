苗栗女職災遭截肢！黃捷驚見「總公司設高雄」　勞工局要查了

▲苗栗女孩工作遭截肢，資方總公司設在高雄。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者柯振中／綜合報導

苗栗一名女子因為工傷右腿截肢，老闆娘卻只願賠10萬元，還出言「截肢而已不嚴重啦」，引起網友憤怒。對此，高雄市議員黃捷經過調查，才知道資方的總公司設在高雄，因此立刻聯絡勞工局，要求儘速協助調查工傷認定，並進行勞檢，避免公司脫產、逃避賠償責任。對此，高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀也回應了。

這名女子年紀只有約20多歲，在苗栗一間工廠擔任包裝員，右腳卻不慎遭到上噸重的貨品壓過，送醫後只能截肢。離譜的是，工廠事後被踢爆，現場不但沒有防護線，機器還持續運作，企圖躲避責任。

女子也出面指控，等他住院第三天，公司的經理才到場，包了一萬元的慰問紅包，並不斷告知「是操作問題」，公司老闆娘也出言「截肢而已不嚴重」，後續還只打算賠償10萬元，引起網友憤怒，政府也緊急介入此事。

▼女子工作時發生意外，右腿最後截肢。（圖／記者黃孟珍翻攝）



黃捷聯繫苗栗縣議員曾玟學，了解事件的始末，才知道資方的總公司設立在高雄，因此立刻聯繫勞工局，要求儘速協助調查工傷認定，並進行勞動檢查，避免公司脫產、逃避賠償責任，也要求勞撿現場若有安全設備不足之處，該停工就停工、該開罰就開罰。

▼女子截肢後生活碰上許多困難。（圖／記者黃孟珍翻攝）



黃捷也承諾，將盡力替受傷的勞工討回應有的權利，而非讓違法又冷血的資方繼續欺負基層勞工。對此，根據《中央社》報導，高雄市府勞工局主秘皮忠謀表示，依據勞檢分工原則，應由地方主管機關處理，進行開罰或實施職災檢查，但若受傷勞工在高雄設籍，市府也會提供相關協助。

至於高雄總公司的部分，皮忠謀說明，將派人前往勞檢，並督促雇主負起責任、加強了解案件發生經過與原因，同時對高雄的業者進行宣導。

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