　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

截肢女孩現身還原經過！淚曝：老闆娘只賠10萬　還說裝義肢就好

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

苗栗縣一名20多歲的年輕女子，日前在工廠擔任包裝員時，其右腳遭到上噸重物輾過，緊急送醫後仍不幸截肢，事後工廠更被踢爆當時不但沒有加裝防護線，還讓機器持續運作企圖躲避責任，就連在調解時更僅願賠償女子10萬元，老闆娘還向女子表示，「截肢而已，沒有到很嚴重啦」引起輿論軒然大波，事後則緊急澄清強調只是「開導詞」。而今縣議員曾玟學、陳光軒與宋國鼎也到女子住處探望，進一步了解相關案情，同時也呼籲廠商應出來付他們應付的社會責任。

▲▼苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎到截肢女孩家中探視。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎到截肢女孩家中探視。（圖／記者黃孟珍翻攝）

回顧整起案情，遭截肢女子指出，她是第一次嘗試包裝員這類型的工作，目前已任職約一年半左右，但她一開始應徵的職務的「文書助理」，但公司事後卻以內部人手不足為由，要求她擔任拍照出貨員，直到一次女子不慎遭堆高機撞掉2顆門牙，公司才將她撤下來改調包裝員，而文書助理的工作從此不了了之。

▲▼ 截肢女孩（圖／翻攝IG）

▲ 截肢女孩（圖／翻攝IG）

女子回憶事發情形表示，當時她只是很平常在要掛將約3公斤重的袋子掛上機台，按常規操作人是必須要站上機台進行操作的，機台一次可放3包餘噸重的貨物，不過她在過程中發現袋子有破洞情形，才會再站上去抹糨糊，未料卻沒注意到第一包貨物已被司機載走，導致後方貨物開始運作往前直接將她的右腳絞進去輾過。

▲▼苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎到截肢女孩家中探視。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎到截肢女孩家中探視。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎到截肢女孩家中探視。（圖／記者黃孟珍翻攝）

事發後女子回憶當時情形指出，當時事情發生的時候，她就已經覺得「我的腳要沒了」，但還是保持希望能不要走到截肢地步，直到醫生宣布無法留下，就算留下來血管也不一定能接回去，就算血管奇蹟接回去了，腳也沒辦法再轉了，後續也可能會惡化壞死，這樣還須再接受二度手術，才讓她徹底死心。

女子控訴，公司在還沒出事前還基本的防呆線設置都沒有，直到她出事後才緊急趕在縣府人員稽查前全數安裝上，還因此判定作業環境無虞，是她「操作不當」，但那些安全線根本都是後來才安裝上去的。

至於先前老闆娘和員工曾不斷對她酸言酸語指出，「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」、「不要覺得對妳不好，雖然不是什麼很佛心的公司，但該給妳的，妳都有拿到吧」、「妳那個廢物男友和白爛網友的話妳要聽？最後死的，還是會是妳自己而已」，讓她直接承受二度傷害，事後老闆娘則緊急澄清，強調這是她擔心女子手術完情緒低落，所講出的「開導話」，讓她無法接受。

事後人資的態度更讓她直接寒心，不斷對她不聞不問，更二度將她踢出群組，只說「不用擔心工作，安心休養就好」，看似要她好好養病才將她踢出工作群組，但事實卻是在調解後才將她踢出群組。

縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎今除到女子家中慰問探視外，也強調依定會全力整合政府與民間資源，來協助女子脫離困境，同時也會持續監督政府與相關單位重視職場公共安全，同時釐清廠商是否有過失傷害責任之餘，也呼籲廠商應付起應付的社會責任。

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
快訊／事發畫面曝光！她被捲入輸送帶　崩潰淚喊：我腳沒了
截肢女孩現身落淚！　還原經過：老闆娘說裝義肢就好
《玩很大》錄影再傳意外！　吳宗憲「掉門牙」嚇壞眾人
快訊／前董座「自爆掏空公司」被妻強制送醫　住家搜出2.2億現
「截肢女孩」冷血老闆娘慘了　呂秋遠出手！抓鐵證嗆：從重量刑
萬華角頭大哥母親逝世！　500黑衣人雨中送行
新北女遭拖進公廁性侵！　洩慾完被丟包車站

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／合歡山入夜低溫下探　台14甲線部分路段下午5時起預警性封閉

快訊／最美性學博士捲不倫「開庭依舊沒現身」！大老婆淡定回應

工安驚悚畫面曝！她「腳被捲入輸送帶」　現場崩潰淚喊：我腳沒了

低溫大魔王即將來襲　竹縣農業處提醒植作物防寒

台中托嬰中心涉虐嬰！倒立摔地、抹布塞嘴　盧秀燕道歉：深感愧疚

小一男童頑皮！女教師「扯衣領撞鐵櫃」嚇壞全班　檢斥：拙劣身教

酒駕新法已上路　租車酒駕業者連帶重罰1.5倍

截肢女孩現身還原經過！淚曝：老闆娘只賠10萬　還說裝義肢就好

港男「想變更粗大」來台求醫！術後一看崩潰：變黑萎縮只剩1／5

快訊／三發地產前董座「自爆掏空公司」被妻強制送醫　檢搜出2.2億

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

熟睡被吵醒！主子氣瘋暴打+談判　萌弟「手機護身」戳爪子求原諒❤

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

快訊／合歡山入夜低溫下探　台14甲線部分路段下午5時起預警性封閉

快訊／最美性學博士捲不倫「開庭依舊沒現身」！大老婆淡定回應

工安驚悚畫面曝！她「腳被捲入輸送帶」　現場崩潰淚喊：我腳沒了

低溫大魔王即將來襲　竹縣農業處提醒植作物防寒

台中托嬰中心涉虐嬰！倒立摔地、抹布塞嘴　盧秀燕道歉：深感愧疚

小一男童頑皮！女教師「扯衣領撞鐵櫃」嚇壞全班　檢斥：拙劣身教

酒駕新法已上路　租車酒駕業者連帶重罰1.5倍

截肢女孩現身還原經過！淚曝：老闆娘只賠10萬　還說裝義肢就好

港男「想變更粗大」來台求醫！術後一看崩潰：變黑萎縮只剩1／5

快訊／三發地產前董座「自爆掏空公司」被妻強制送醫　檢搜出2.2億

真人版《×××HOLiC》吉岡里帆參演！「D球炸出」蜘蛛女造型曝光

台南超難搶「甘蔗雞」！雞肉鮮嫩多汁不乾柴　加特製辣椒醬更夠味

中高齡及高齡退休者就業補助計畫開跑　雇主最高補助50萬

快訊／合歡山入夜低溫下探　台14甲線部分路段下午5時起預警性封閉

快訊／最美性學博士捲不倫「開庭依舊沒現身」！大老婆淡定回應

苗栗女職災右腿截肢資方未通報？　職安署：當天就勞檢並開罰15萬

港增3629確診、7600初步陽性　低溫來襲急將「露天病人」移入室內

李沃牆／建築成本激增　「力抗打房」2022房價看漲

嘆老同事「戴上我不認識的面具」　李彥秀批黃珊珊「豬頭說」：政治攻擊

工安驚悚畫面曝！她「腳被捲入輸送帶」　現場崩潰淚喊：我腳沒了

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

女工廠遭截肢　業者冷血留言「最後死的就是妳」

「車上有小孩！」外役監科長妻女被噴辣椒水哭：放過我們

臥龍洞吊屍！網紅拍片沿路燒紙錢下場慘　臉書急道歉

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

打頭、抹布塞嘴　家長控訴托育中心虐嬰

新北版大排長榮　貨櫃車窄巷卡死

即／丟爸發聲：都是誤會　將出面澄清

男網友暴力性侵　正妹口爆血求助

北政堂主「鴨鴨」是淡水渡船小開　昔日父喪排場驚人

即／丟爸上火線「關鍵4點還原真相」！

丟丟妹父親被爆遭搶　警方鎖定犯嫌

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

餵毒性侵13歲女　年薪百萬男下場曝

更多熱門

相關新聞

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

苗栗縣一名20多歲的年輕女子，日前在工廠擔任包裝員時，其右腳遭到上噸重物輾過，緊急送醫後仍不幸截肢，事後工廠更被踢爆當時不但沒有加裝防護線，還讓機器持續運作企圖躲避責任，就連在調解時更僅願賠償女子10萬元，「截肢而已，沒有到很嚴重啦」引起輿論軒然大波，老闆娘見狀則緊急澄清，指出只是「開導詞」。如今事發現場的最新監視器畫面也曝光了！

「截肢女孩」闆娘慘了　呂秋遠抓鐵證：從重量刑

「截肢女孩」闆娘慘了　呂秋遠抓鐵證：從重量刑

截肢女孩畫作曝光　1句「畫不出笑容」惹鼻酸

截肢女孩畫作曝光　1句「畫不出笑容」惹鼻酸

台南歸仁工廠傳火警

台南歸仁工廠傳火警

工安截肢女孩愛畫畫　訴說哀傷心情網友淚讚

工安截肢女孩愛畫畫　訴說哀傷心情網友淚讚

關鍵字：

截肢女孩工廠截肢義肢

讀者迴響

熱門新聞

貨輪失火全員棄船　4000輛保時捷還在燒

丟丟妹停播真相被挖！爆爸爸遭持槍劫千萬

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

飛日本「價格曝」！網傻眼：日幣嗎？

巴戈兩個女兒「被擋在門口」見父最後一面留遺憾

Amber淚揭「胸下性感疤」真相：螺旋槳正中我胸膛

嗆台灣沒快車　網紅改車沒錢付影片曝

Keanna深夜直播反擊！祈錦鈅嚇壞留言：我很抱歉

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

納豆住院26天「醫揭4大隱藏地雷」！凶險病情有前兆

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

更多

最夯影音

更多
小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面