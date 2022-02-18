截肢女孩現身還原經過！淚曝：老闆娘只賠10萬　還說裝義肢就好

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

苗栗縣一名20多歲的年輕女子，日前在工廠擔任包裝員時，其右腳遭到上噸重物輾過，緊急送醫後仍不幸截肢，事後工廠更被踢爆當時不但沒有加裝防護線，還讓機器持續運作企圖躲避責任，就連在調解時更僅願賠償女子10萬元，老闆娘還向女子表示，「截肢而已，沒有到很嚴重啦」引起輿論軒然大波，事後則緊急澄清強調只是「開導詞」。而今縣議員曾玟學、陳光軒與宋國鼎也到女子住處探望，進一步了解相關案情，同時也呼籲廠商應出來付他們應付的社會責任。

▲苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎到截肢女孩家中探視。（圖／記者黃孟珍翻攝）



回顧整起案情，遭截肢女子指出，她是第一次嘗試包裝員這類型的工作，目前已任職約一年半左右，但她一開始應徵的職務的「文書助理」，但公司事後卻以內部人手不足為由，要求她擔任拍照出貨員，直到一次女子不慎遭堆高機撞掉2顆門牙，公司才將她撤下來改調包裝員，而文書助理的工作從此不了了之。

▲ 截肢女孩（圖／翻攝IG）



女子回憶事發情形表示，當時她只是很平常在要掛將約3公斤重的袋子掛上機台，按常規操作人是必須要站上機台進行操作的，機台一次可放3包餘噸重的貨物，不過她在過程中發現袋子有破洞情形，才會再站上去抹糨糊，未料卻沒注意到第一包貨物已被司機載走，導致後方貨物開始運作往前直接將她的右腳絞進去輾過。

▲▼苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎到截肢女孩家中探視。（圖／記者黃孟珍翻攝）



事發後女子回憶當時情形指出，當時事情發生的時候，她就已經覺得「我的腳要沒了」，但還是保持希望能不要走到截肢地步，直到醫生宣布無法留下，就算留下來血管也不一定能接回去，就算血管奇蹟接回去了，腳也沒辦法再轉了，後續也可能會惡化壞死，這樣還須再接受二度手術，才讓她徹底死心。

女子控訴，公司在還沒出事前還基本的防呆線設置都沒有，直到她出事後才緊急趕在縣府人員稽查前全數安裝上，還因此判定作業環境無虞，是她「操作不當」，但那些安全線根本都是後來才安裝上去的。

至於先前老闆娘和員工曾不斷對她酸言酸語指出，「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」、「不要覺得對妳不好，雖然不是什麼很佛心的公司，但該給妳的，妳都有拿到吧」、「妳那個廢物男友和白爛網友的話妳要聽？最後死的，還是會是妳自己而已」，讓她直接承受二度傷害，事後老闆娘則緊急澄清，強調這是她擔心女子手術完情緒低落，所講出的「開導話」，讓她無法接受。

事後人資的態度更讓她直接寒心，不斷對她不聞不問，更二度將她踢出群組，只說「不用擔心工作，安心休養就好」，看似要她好好養病才將她踢出工作群組，但事實卻是在調解後才將她踢出群組。

縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎今除到女子家中慰問探視外，也強調依定會全力整合政府與民間資源，來協助女子脫離困境，同時也會持續監督政府與相關單位重視職場公共安全，同時釐清廠商是否有過失傷害責任之餘，也呼籲廠商應付起應付的社會責任。