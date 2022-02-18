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工安驚悚畫面曝！她「腳被捲入輸送帶」　現場崩潰淚喊：我腳沒了

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

苗栗縣一名20多歲的年輕女子，日前在工廠擔任包裝員時，其右腳遭到上噸重物輾過，緊急送醫後仍不幸截肢，事後工廠更被踢爆當時不但沒有加裝防護線，還讓機器持續運作企圖躲避責任，就連在調解時更僅願賠償女子10萬元，「截肢而已，沒有到很嚴重啦」引起輿論軒然大波，老闆娘見狀則緊急澄清，指出只是「開導詞」。如今事發現場的最新監視器畫面也曝光了！

▲▼現場畫面曝光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲事發現場畫面曝光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

從畫面可以發現，女子頭戴安全帽，並一腳踏上機台進行作業，未料卻因為沒注意到前方堆高機司機已將第一個貨物載走，機台順勢啟動，紅外線感應也未偵測到有任何異狀，隨著輸送帶向前轉動，上噸重的貨物就這麼直接輾過女子的右腳，讓她當即倒地不起，直到前方堆高機司機疑似聽見女子的呼救聲，才發現女子慘遭機台捲入。

▲▼截肢女孩,意外現場,防呆線。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲事發後，工廠緊急裝設防呆線（左圖）。（圖／記者黃孟珍翻攝）

女子回憶事發情形表示，當時她只是很平常在要掛將約3公斤重的袋子掛上機台，按常規操作人是必須要站上機台進行操作的，機台一次可放3包餘噸重的貨物，不過她在過程中發現袋子有破洞情形，才會再站上去抹糨糊，未料卻沒注意到第一包貨物已被司機載走，導致後方貨物開始運作往前直接將她的右腳絞進去輾過。

▲▼截肢女孩,意外現場,防呆線。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼女子剛站上機台沒多久，就因輪帶啟動，右腳被捲入機台內，直到旁邊的同事發現異狀，緊急前來查看。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼截肢女孩,意外現場,防呆線。（圖／記者黃孟珍翻攝）

當下事情發生的時候，她就已經覺得「我的腳要沒了」，過程中所承受的痛苦更讓她數度希望可以直接昏過去，但她的意識卻始終相當清楚，只能承受劇痛直到脫困送醫。送醫後，她仍懷抱希望，希望能不要走到截肢地步，直到醫生宣布腳無法留下，就算留下來血管也不一定能接回去，就算血管奇蹟接回去了，腳也沒辦法再轉了，後續也可能會惡化壞死，這樣還須再接受二度手術，才讓她徹底死心。

而在她準備要出院之際，老闆娘更對她指出，「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」，就連事後員工也傳訊息向她表示，「不要覺得對妳不好，雖然不是什麼很佛心的公司，但該給妳的，妳都有拿到吧」、「妳那個廢物男友和白爛網友的話妳要聽？最後死的，還是會是妳自己而已」，讓她直接承受二度傷害，事後老闆娘則緊急澄清，強調這是她擔心女子手術完情緒低落，所講出的「開導話」，讓她無法接受。

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