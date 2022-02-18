「截肢女孩」冷血老闆娘慘了　呂秋遠出手！抓鐵證嗆：從重量刑

▲女員工非常有畫畫天分。（圖／翻攝IG）



網搜小組／劉維榛報導

苗栗一名20多歲女員工，去（2021）年因操作大型機台時發生意外，右腿遭輾傷截肢，而公司只包1萬元慰問金，且老闆娘冷眼表示，「截肢而已，不嚴重啦～穿義肢就能走了。」消息一出，讓律師呂秋遠震怒，氣譙毫無同理心，「從重量刑也是有可能的。」

還原這起事故，遭到截肢的女員工是名包裝員，起初她應徵的工作是文書助理，但公司將她輪調部門去補各單位的空缺，最後將她放在根本不熟悉的包裝女工位置，過去她在公司內發生意外而失去兩顆門牙。

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不料去年，女員工操作大型機台時，包裝1100公斤的塑膠粉，當時因為包裝袋有破損，所以她就趕緊過去塗抹糨糊，豈料，司機將前面的貨載走後，紅外線因為沒感應到貨物而開始運轉，她的腳也就卡進滾輪被絞進去，並被1100公斤的貨物壓過。

女員工被送去附近醫院後，醫師診斷這隻腳「粉碎性骨折與血管斷裂」，所以無法保留，只能截肢了。手術第3天，公司派經理來關心，並給了1萬元的慰問金。更扯的是，女孩事後主動提調解，老闆娘卻在她出院當天說，「截肢而已，不嚴重啦～穿義肢就能走了」、「妳媽媽中風會走路已經很不錯囉」。

▲女員工已將所有積蓄都花在律師費上。（圖／翻攝臉書爆料公社）



對此，呂秋遠氣得在臉書痛罵，「突然自己的一隻腿不見了，會是什麼感覺呢？」尤其看到有人勸女孩放下的這一句話，再度讓呂秋遠氣炸，「這段期間，有人勸她放下（放你媽啦！你腿斷掉，還要放下？）有人勸她不要告公司，不然會什麼都沒有。有人要她接受調解結果，不然公司會脫產。有人說，訴訟過程冗長，會很辛苦。」

由於公司打算用10萬元打發女員工，呂秋遠直呼，「過失重傷害如果成立，易科罰金的機會都不一定有，相關人員可能要入獄服刑，竟然只願意給10萬元？」至於老闆娘冷血的言語，呂秋遠強調，「這些話如果屬實，恐怕連基本的同理心都沒有了，從重量刑也是有可能的。」

看著女員工被欺壓，呂秋遠表示願意出手相助，「這位女孩已經有苗栗當地的議員與律師幫忙處理，我相信應該會有好結果。如果需要我幫忙，當然義不容辭。」

最後，呂秋遠也希望動員各界力量，「如果可以，請到她那裡鼓勵她，讓她知道，不論是法律、社會資源、輿論，都會希望她能好好的。」