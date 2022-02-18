老闆娘先稱截肢不嚴重後辯「正向開導」　截肢女：真的無法接受　

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

苗栗縣一名20多歲的年輕女子，日前在工廠擔任包裝員時，其右腳遭到上噸重物輾過，緊急送醫後仍不幸截肢，事後工廠更被踢爆當時不但沒有加裝防護線，還讓機器持續運作企圖躲避責任，就連在調解時更僅願賠償女子10萬元，老闆娘還向女子表示，「截肢而已，沒有到很嚴重啦」引起輿論軒然大波，事後則緊急澄清強調只是「正向開導詞」，但這番言論讓女子無法接受。

▲女子截肢至今，行動上均仍需依靠助行器輔助，生活起居仍有賴旁人支援。（圖／記者黃孟珍翻攝）



女子回憶事發情形表示，當時她只是很平常在要掛將約3公斤重的袋子掛上機台，按常規操作人是必須要站上機台進行操作的，機台一次可放3包餘噸重的貨物，不過她在過程中發現袋子有破洞情形，才會再站上去抹糨糊，未料卻沒注意到第一包貨物已被司機載走，導致後方貨物開始運作往前直接將她的右腳絞進去輾過。

送醫後，她意識清楚忍受劇痛，痛到只能緊抓同事的衣服解緩疼痛，自己也隱約感覺的「腳可能保不住了」，卻仍試圖懷抱一絲希望，希望能不要走到截肢地步，直到醫生宣布腳無法留下，就算留下來血管也不一定能接回去，就算血管奇蹟接回去了，腳也沒辦法再轉了，後續也可能會惡化壞死，這樣還須再接受二度手術，才讓她徹底死心。

▲女子的右腳現已截肢，為讓日常生活如常需依靠義肢行動。（圖／記者黃孟珍翻攝）



而在她準備要出院之際，老闆娘更對她指出，「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」，就連事後員工也傳訊息向她表示，「不要覺得對妳不好，雖然不是什麼很佛心的公司，但該給妳的，妳都有拿到吧」、「妳那個廢物男友和白爛網友的話妳要聽？最後死的，還是會是妳自己而已」，讓她直接承受二度傷害，事後老闆娘則緊急澄清，強調這是她擔心女子手術完情緒低落，所講出的「正向開導話」，讓她無法接受。

▲這名年輕女子右腳遭截肢後情緒相當低落，面對公司嗆「截肢又不嚴重」只願賠償10萬元後，更顯冷血無情。（圖／記者黃孟珍翻攝）



女子控訴，公司在還沒出事前連基本的防呆線設置都沒有，直到她出事後才緊急趕在縣府人員稽查前全數安裝上，還因此判定作業環境無虞，是她「操作不當」，但那些安全線根本都是後來才安裝上去的，而自她截肢自今，更是事事須仰賴助行器才能移動，在洗澡、上廁所時更隨時深怕會跌倒，日常起居仍須仰賴旁人協助。

女子表示，她是第一次嘗試包裝員這類型的工作，目前已任職約一年半左右，但她一開始應徵的職務的「文書助理」，但公司事後卻以內部人手不足為由，要求她擔任拍照出貨員，直到一次女子不慎遭堆高機撞掉2顆門牙，公司才將她撤下來改調包裝員，而文書助理的工作也早已另聘人員，從此不了了之。