曼谷英文從Bangkok正名「新寫法」　全名翻成中文有79字

▲泰國首都曼谷的英文，將從Bangkok正名為Krung Thep Maha Nakhon。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

泰國內閣15日通過皇家學會提案，將首都曼谷的英文從 Bangkok正名為Krung Thep Maha Nakhon，相關話題在泰國引發熱烈討論。事實上，曼谷其實是全世界名字最長的城市，如果翻譯成中文，將會有79個字。

根據泰媒報導，泰國內閣15日通過泰國皇家學會（Office of the Royal Society）的提案，將泰國首都曼谷的英文名稱從Bangkok正名為Krung Thep Maha Nakhon。不過新名稱不會馬上生效，將有專責委員會負責監督相關作業，並由外交部協助。

由於相關話題已在泰國國內引發熱烈討論，泰國總理府副發言人拉差達（Ratchda Dhanadirek）16日澄清，Krung Thep Maha Nakhon只是用在官方文件上，Bangkok仍然會出現在文件中， 並且括號註記。

泰語老師「泰國冰塊 Ice Laoshi」臉書發文指出，曼谷的全名轉寫成英文是 Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Yuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit。

意思是，「神京大都市，永恆的因陀羅寶石之城，永不可摧的因陀羅之城，世界上賦予九個寶石的宏偉首都，愉悅之城，充滿著像似統治轉世神之天上住所的巍峨皇宮，一座由因陀羅給予、毗濕奴建造的城市」。

「泰國冰塊 Ice Laoshi」解釋，現在的名稱是從 1782 年建都時，從 บางกอก（Bangkok）更改的，但通常大家都只用最前面的名稱 กรุงเทพมหานคร Krung Thep Mahanakhon，泰文縮寫是 กทม.，而口語大家較流行稱之為 กรุงเทพฯ Krung Thep（神京），不過外國人仍習慣用原名 Bangkok 來稱呼這個地方。

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