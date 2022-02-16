他認不得「老婆內褲」差點離婚　急po文求救！網曝：我也看過

▲艾扎馬把內褲照片po上網求助。（圖／翻攝Twitter@Aimzama__）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞男子艾扎馬（Aimzama）表示，妻子一回家，看見剛曬好、收進屋裡的衣服，竟然嚎啕大哭，因為裡面夾著一條陌生的女性內褲。艾扎馬壓根不曉得那是別人的，如今卻被咬定外遇，還把小三帶回家，他為了證明清白，把內褲照片放上推特「協尋主人」，果然引來另一名網友表示「我也看過這一條內褲！」

艾扎馬在推文寫道，「我在家門口看到這條內褲就撿起來，因為我以為是老婆的。她現在正在哭，說我帶了別的女人回家。這條內褲到底是誰的啊？」

Aku ni duduk rumah flat. Haritu masa bini aku takde, aku nampak spender ni kat ampaian rumah aku. Aku pun kutiplah sebab aku ingatkan spender bini aku.



Sekarang dia tengah menangis kata aku bawa perempuan masuk rumah. Spender siapalah aku kutip ni. Balerrrrpic.twitter.com/jSP5dHP8TG — Aimzama (@Aimzama__) February 14, 2022

一位鄰居碰巧看到這篇推文，立刻留言透露，自己前幾天就曾在社區裡看見同一條內褲。他認為，應該是其他鄰居隨手撿起來，晾在艾扎馬家門口的曬衣架上，才會釀成誤會。

許多網友都認為，艾扎馬真是「太衰了」，因為社區裡家家戶戶都在外面曬衣服，難免會發生衣物飛走，或者掉在地上的情況，不過幸好如今真相大白，小倆口的婚姻也得以保住。

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