他認不得「老婆內褲」差點離婚　急po文求救！網曝：我也看過

▲艾扎馬把內褲照片po上網求助。（圖／翻攝Twitter@Aimzama__）
記者吳美依／綜合報導
馬來西亞男子艾扎馬（Aimzama）表示，妻子一回家，看見剛曬好、收進屋裡的衣服，竟然嚎啕大哭，因為裡面夾著一條陌生的女性內褲。艾扎馬壓根不曉得那是別人的，如今卻被咬定外遇，還把小三帶回家，他為了證明清白，把內褲照片放上推特「協尋主人」，果然引來另一名網友表示「我也看過這一條內褲！」
艾扎馬在推文寫道，「我在家門口看到這條內褲就撿起來，因為我以為是老婆的。她現在正在哭，說我帶了別的女人回家。這條內褲到底是誰的啊？」
Aku ni duduk rumah flat. Haritu masa bini aku takde, aku nampak spender ni kat ampaian rumah aku. Aku pun kutiplah sebab aku ingatkan spender bini aku.— Aimzama (@Aimzama__) February 14, 2022
Sekarang dia tengah menangis kata aku bawa perempuan masuk rumah. Spender siapalah aku kutip ni. Balerrrrpic.twitter.com/jSP5dHP8TG
一位鄰居碰巧看到這篇推文，立刻留言透露，自己前幾天就曾在社區裡看見同一條內褲。他認為，應該是其他鄰居隨手撿起來，晾在艾扎馬家門口的曬衣架上，才會釀成誤會。
許多網友都認為，艾扎馬真是「太衰了」，因為社區裡家家戶戶都在外面曬衣服，難免會發生衣物飛走，或者掉在地上的情況，不過幸好如今真相大白，小倆口的婚姻也得以保住。
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