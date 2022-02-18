北市防疫旅館每日補助2400元　柯文哲：加強版防疫旅館「全免」

▲防疫旅館住宿負擔太沈重，台北市說明居隔入住防疫旅館的補助標準。（圖／台北市政府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

民眾若足跡與確診者重疊遭匡列隔離，須自費負擔防疫旅館費用，引起部分民眾不滿甚至拒掃實聯制。對此，柯文哲18日表示，台北市政府對被居家隔離者都會補助、每日補助上限2400元，且此政策從去年9月就已經開始，目前已收2155位居家隔離者。

中央宣布補助去年12/14到今年2/18間，被匡列居家隔離者防疫旅館的住宿費，柯文哲說，「事實上我們台北市從過去開始，如果是確診的、如果是住加強版防疫旅館的話，百分之百免費」，因為把確診者當病人處理，在加強版的防疫旅館裡面都要有醫療人員，「所以我是視為它是醫院的延伸」，那在台北市如果確診的話，費用讓政府來負責當然沒問題。

柯文哲指出，過去居家隔離的不是完全免費，正確講法是補助上限2400元，「如果住居隔旅館一天8000塊，我不可能完全免費，還是上限2400元，超過要自己處理，這樣算一算，他們已經來跟我申請了1340萬元」，從去年9月到現在，居家隔離人數已經收了2155人。

最近許多民眾反應，被匡列隔離要自付防疫旅館費用實在太貴太沈重，因此有人在網路發送訊息說乾脆不要實聯制就不會被匡到，台北市政府提醒大家不要顧此失彼、因小失大，隱匿疫調資訊可能會觸法，疫調需要全民的配合，才能及時阻止傳播鏈擴散，否則不只可能面臨高額罰款，對防疫工作也是阻礙。

市府強調，台北市從去年9月起，即全額或部分補助民眾居家隔離費用；如果確診，不管入住醫院、檢疫所、加強版防疫旅館完全免費。如果國外入境，入住防疫旅館居家檢疫卻被匡列（如飛機前後排乘客確診），原則採「就地居隔」，每日補助上限2400元，有時完全免費。

市府解釋，若是足跡重疊被匡列、被衛生局判定匡列須要居家隔離，則由北市觀傳局安排的防疫旅館免費，如果自己找防疫旅館的話，同樣依每日補助上限2400元辦理。

▼台北市長柯文哲表示，入住加強版防疫旅館也是免費。（圖／北市府提供）

