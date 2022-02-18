柯文哲祭北市新規　「3條件」篩選孩童家長防陪病感染

▲台北市長柯文哲。（資料照／台北市政府提供）

記者蘇晏男／台北報導

松山區點點幼兒園匡列隔離造成陪病家長染疫，6位學童釀6位家長確診。為避免重蹈覆轍，台北市長柯文哲18日宣布祭出「親子同室陪病規範」，明定家長要陪病，優先找已可能被感染的人，且要是年輕人、不具慢性病史。另外，家長陪病時不得與孩童共餐，也不得離開病房及換人。

柯文哲18日下午召開北市防疫記者會，指出由於5至12歲孩童尚未施打疫苗，若小朋友一旦確診，家長就得去照顧，但上次點點幼兒園案，就發生為了照顧6個小朋友，造成6名大人被感染，因此北市訂出「COVID-19 親子同室陪病規範」。

針對上述規範，柯文哲說明，比方說發病前跟確診病童同住，或已被列為密切接觸者，優先可以陪病，畢竟不能找完全沒有可能感染的人進來，否則百分百確診，因此須找已經可能被感染的家長跟確診病童住。

柯文哲也說，陪同照顧小朋友的家長要找低風險者，也就是已完整施打疫苗，如此感染至少不會有重症；此外阿公阿嬤也不可，要找年輕人，年紀大的人死亡率太高，至於具慢性病者也要排除。柯文哲還強調，陪病家長在14天陪病期間不得離開病房，也不能換人。

在陪病原則上，柯文哲表示，進去陪病都要戴口罩、維持一定距離，而重點是，不能同時吃飯，共餐仍是染疫高風險行為。

另外，柯文哲也提到，如果陪病者願意，北市可以提供N95口罩跟防護疫；至於為何未強迫戴N95口罩？柯文哲以自己為例，實務上，自己戴N95口罩超過2鐘頭，頭就會昏昏的，所以要戴14天根本會受不了，不切實際。

▼北市「COVID-19親子同室陪病規範」。（圖／台北市政府提供）