陸4專家赴港抗疫　「移動核酸檢測車」抵港每日可測2萬人

▲大陸支援香港專家組。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港疫情嚴峻，大陸派出人力物力支援，第一批移動核酸檢測車目前已經抵達香港，為2輛「移動P2+核酸檢測車」。該車具備每日2萬人份（10混1）檢測能力，可極大滿足疫情防控常態化下大規模核酸篩查的需求。

▲移動P2+核酸檢測車抵達香港。（圖／視覺中國）

據《香港01》報導，大陸國家衛健委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝17日率隊赴深圳，召開專家工作組會議，指導廣東省於當日派出第一批支援香港抗疫流行病學專家組，以及移動核酸檢測車。

據悉，移動核酸檢測車非常先進，整合實驗室資訊管理系統、高通量自動化樣本製備裝置系統和空氣淨化系統，內部搭載全新風P2+專用環控淨化機組、高精端檢測設備和數字化處理技術。

移動檢測車還搭載新能源動力系統，只要有電的地方就能使用，應急隊伍可根據需求開往街道、社區等聚集性疫情區域進行核酸檢測。

▲林鄭月娥親自迎接大陸專家 。（圖／香港政府新聞網）

另外，大陸中央此次派出4人組成的專家組赴港抗疫。據介紹，4人均來自廣東，分別為康敏、陳純、陳雪琴、楊韜慧，其中3人為大陸國家流行病學調查專家組成員，均熟悉廣東話與英語，並瞭解香港社會，未來可根據實際需要調配全國各地的專家支援香港。