快訊／高雄中油大林廠爆群聚！　「紅區」員工同住小孩停課14天

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市16日新增6例本土確診個案，其中中油大林廠有3例值場群聚。市長陳其邁宣布，大林煉油廠全廠人員需進行PCR採檢，其中「紅區」工作人員需進行居家隔離，工作人員的家人必須自主管理、同住小孩則是停課14天。「黃區」工作人員則加強自主健康管理，同住小孩停課1天。

疫調指出，高雄鳳山女台商(案19730)要回大陸工作，13日到院採檢呈陽性反應，匡列其同住家人，先生陰性、兒子(案19732)Ct值14。因台商兒曾有多處足跡史，在傳染期也曾拜訪客戶，而煉油廠員工(案19863)機警向長官報告「家裡有人居隔」，中油緊急擴大篩檢廠區2300名員工，因此篩出3名陽性。

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▲中油大林煉油廠管制措施。（圖／高雄市政府）

市長陳其邁表示，3位確診者都是中油大林廠煉製四組第12蒸餾場工作人員，共有4班，一班是7人，而確診3人都是屬於同一班員工，目前該班次已停工，其餘三班採檢無驗出陽性。

陳其邁指出，中油大林廠區管制區分三部分，紅區就是在12蒸餾工廠裡面的A、B、C、D四組，相關工作人員列為居家隔離對象；黃區是非同廠的員工，列為加強自主管理，並採取每2天PCR篩檢，陰性代表體內無病毒，把同住家人分開，小孩停課1天，視家長檢驗結果再行復課。

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