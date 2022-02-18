快訊／北部聚餐團延燒！高雄5人參加3人染疫　中油篩3471人結果曝

▲高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

記者吳奕靖、許宥孺、林冠吟／高雄報導

新北宗教聚餐唱歌團群聚案持續延燒！指揮中心18日宣布新增16例本土病例，其中高雄新增2例，全案累計已有24人確診，不過高雄市長陳其邁指出，該聚會中高雄市民有5人參加，目前已有3人確診，另2人仍維持陰性；另在中油大林煉油廠的專案篩檢中，目前已檢驗3471人，除67人檢驗中外，並無新增陽性反應情形；此外，鳳山社區目前也已篩檢9011人，除110人尚在檢驗中外，亦無發現陽性反應情形。