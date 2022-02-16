快訊／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百、華南銀行入列

記者許宥孺／高雄報導

高雄市16日新增6例本土確診個案，其中中油大林廠有3例，另外3例則是居檢期滿採檢陰轉陽個案。市府召開防疫記者會，公布確診者31處足跡，其中漢神巨蛋、大遠百又再次入列。

市長陳其邁表示，3位確診者都是中油大林廠煉製四組第12蒸餾場工作人員，共有4班，一班是7人，而確診3人都是屬於同一班員工，目前該班次已停工，其餘三班採檢無驗出陽性。

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▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，大林煉油廠確診員工案19863、19817、19844看起來不管發病期程或Ct值，可以推斷案19863是職場群聚指標個案，發病最早、Ct值也最高，這3人是同一廠房、同一組別，交情也相對好。

而先前，高雄鳳山母子(案19730、案19732)、老江紅茶牛奶店男員工(案19733)原本感染源不明，但最新疫調指出，大林煉油廠與這兩案可串聯。

煉油廠員工(案19863)在2月10日晚上曾到老江紅茶牛奶店消費，當日是由19733點餐、備餐、送餐，而期間19863內用有拉下口罩，還有打噴嚏、流鼻水、擤鼻涕行為，而當時，案19733口罩卻是拉到下巴。煉油廠員工11日出現相關症狀，而紅茶牛奶店男員工是13日出現症狀、14日確診，從時序上來看，紅茶牛奶店員工應是被傳染的。

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