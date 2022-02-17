快訊／高雄Uber司機10足跡曝　搭這2班高鐵、喝茶的魔手吃火鍋

記者許宥孺／高雄報導

高雄市17日新增2例本土病例，案19881為紅茶牛奶店確診男員工的女友，先前陪同男友就醫，男友先驗出陽性，她被匡列居家隔離後，16日出現相關症狀，再次採檢陰轉陽確診。另一例則是新北設計師衍伸出的房屋代銷群聚，個案為Uber司機(案19931)，因北上與案19816接觸而染疫，市府已掌握相關接觸者、乘客名單，並公布可傳染期10處足跡。

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，煉油廠員工(案19863)在2月10日到紅茶牛奶店內用，因拉下口罩、打噴嚏、擤鼻涕等動作，而當時服務他的男員工(案19733)口罩拉到下巴，有高風險曝露，因此被傳染。今日新增確診者(案19881)是紅茶牛奶店男員工的密切友人，最初被匡列時檢驗陰性，16日於居家隔離期間發病，陰轉陽確診，因社區風險較低，不公布足跡。

▲高雄Uber司機感染時序。（圖／高雄市政府提供）

另一案則是19931，在群聚脈絡上，可以延伸到新北設計師群聚，本身在高雄港工作，但基因定序不屬於高雄港相關，開工前採檢PCR陰性。2月13日中午12點42分至晚間12點，足跡都在台北，和案19816一起參加大型友人聚會，並且有唱歌活動。

案19816在2月10日出現症狀，14日就醫，15日確診。案19931在2月16日接獲通知，當日下午被匡列為居家隔離對象時就出現相關症狀，經就醫採檢，Ct值15.9，目前於負壓隔離病房治療中。

市長陳其邁補充，案19931是一名Uber司機，所有乘客名單都已掌握，並陸續通知到檢。社區風險部分，他在這幾天所接觸的餐廳，市府都透過調閱監視器釐清足跡。

▲高雄Uber司機確診，可傳染期足跡曝光。（圖／高雄市政府）

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