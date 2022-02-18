真子婚後超窮！阿嬤好心疼　傳上皇后拿出「63年積蓄」救濟

▲日本真子公主2021年10月宣布結婚並脫離皇室。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主與小室圭結婚後脫離皇室，改名小室真子，移居紐約。然而，小室圭律師考試落榜後，目前只是一名法務助理，光是公寓租金每月就要價40萬日幣（約新台幣9.6萬元），夫妻生活相當拮据。據傳，上皇后美智子，擬將拿出她積攢63年的老本，來資助長孫女真子的經濟困境。

根據日本《女性自身》雜誌報導，小室真子隨丈夫移居美國3個月後將迎來「命運的時刻」，因小室圭22日、23日將參加紐約州司法考試，如果再次落榜，5月恐面臨簽證到期的窘境。據悉，小室圭現任法務助理，年薪約600萬日幣（約新台幣145萬元），但光是公寓月租就要40萬日幣，小室圭還要給在日本的母親孝親費，加上紐約的高物價，算下來已是赤字。

▲據傳，上皇后美智子擬將拿出私人財產，資助小室真子在紐約的生活。（組圖／達志影像／美聯社）

報導指出，真子生活在寒冷的紐約，卻多次被拍到穿著同一件軍綠色大衣，先前訪問甘迺迪家族時也沒有坐計程車，也還是穿著平常的那件外套，生活條件似乎非常拮据。一名宮內廳工作人員向雜誌爆料，上皇后美智子相當疼愛長孫女真子，據說在真子出嫁前一天，為她送行時還擁抱了真子，非常擔心她離家後的生活。如今，真子似乎也真的面臨危機。

一名宮內廳前任男職員透露，皇室成員若想接受或賞賜財產，須經國會表決，但遺產賞賜則不在此限，如果美智子有意以「生前贈與」的形式提前將遺產贈與真子，不僅在法律上不會有問題，也不必公諸於世。

儘管報導並未提及確切金額，但爆料的宮內廳前職員表示，高齡88歲的上皇后美智子與明仁上皇成婚63年，並在30多年前就將出嫁時帶的嫁妝等資產委託管理，雖然幾乎是無風險的穩健理財，但與起初金額相比，積蓄肯定還是增加了許多。

事實上，早在真子與小室圭戀愛時期，就有傳言美智子曾指示資助小室圭，因為當時秋篠宮反對兩人的這段感情，真子才轉而向祖母求助。

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