愛子公主成年禮戴姑姑二手皇冠　平民真子爽住豪華公寓

記者王佩翊／綜合報導

日本德仁天皇的獨生女愛子公主12月1日滿20歲，正式成為成年皇族的一員，未來也將開始負責皇室的公務。但由於新冠肺炎疫情，全國經濟大受影響，因此愛子公主決定放棄訂製專屬皇冠的機會，改向姑姑黑田清子借用，並戴著「二手皇冠」出席成年禮。透過影劇時事介紹英文的Podcast節目《宇宙人外信》本集就從新聞關鍵字 ─皇冠、珠寶進行介紹。

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根據日本皇室規定，所有女性皇族在年滿20歲時，都可以獲得一頂特製的皇冠，並戴著皇冠出席成年禮。而愛子公主貴為現任天皇的獨生女，20歲的成年禮應該要大為慶祝才對，但她主動放棄了這個機會，改向姑姑借用二手皇冠，預計替皇室省下2800萬日幣（約新台幣678萬元）。

▲愛子公主12月1日歡慶20歲生日。（圖／路透）

愛子公主決定放棄訂製皇冠的消息傳出後，有日本媒體就特地將前陣子剛結婚脫離皇籍的小室真子拉出來比較。報導稱，貴為皇族的愛子公主苦民所苦，因此放棄製作上千萬皇冠的機會，但是已經成為平民的小室真子卻在紐約住著高級的豪華公寓，而自己和妹妹佳子公主當初成年時也同樣享有皇室為她們訂製的專屬皇冠。

▲愛子公主（左）與堂姊小室真子（右）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

節目中介紹皇冠的英文可以說是「Tiara」或是「Crown」，不過由於Crown其實是帶有權力的象徵，通常是國王或是王后這種代表權威的人才會戴，因此愛子公主的皇冠要以「Tiara」來稱呼。另一方面，如果從外觀分辨，Tiara沒有頂部，但是Crown是整個頂都包住，像是帽子一樣。

愛子公主佩戴的是姑姑黑田清子的「二手」皇冠，二手可以說是「second-hand」，但也可以說是「pre-owned」。而鑲嵌在皇冠上的寶石可以稱做「jewel」，如果是珠寶則是「jewelry」。

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