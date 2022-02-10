真子為愛赴美！平民夫妻恐因「這問題」搬回國　政府出手也沒辦法

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真子為愛赴美！平民夫妻恐因「簽證問題」返日　政府出手也沒辦法

▲▼小室圭,真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室圭的簽證最快5月就會到期，若資格考再度落榜，夫妻倆可能就得搬回日本。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本秋篠宮文仁親王長女小室真子隨夫婿小室圭婚後赴美，展開全新的平民生活。日媒指出，小室圭目前正積極準備本月底律師資格考，但最棘手的是，他的簽證最快在今年5月就會到期，若資格考再度落榜，夫妻倆可能就得搬回日本，尤其簽證涉及主權問題，日本政府恐怕也束手無策。

根據《週刊新潮》報導，小室圭2021年5月自史丹佛大學法學院畢業後，就在「Lowenstein Sandler」法律事務所擔任律師助理，結果他去年7月在合格率高達78％的資格考中落榜，所以本月22、23日必須再拚一次，但這次考試對小室夫妻來說壓力更大，因為小室圭的簽證最快在今年5月、最晚7月就會到期。

▲▼小室真子,小室圭出發赴美。（圖／路透）

▲小室真子隨夫婿小室圭婚後赴美，展開全新的平民生活。（圖／路透）

紐約執業的律師Ricky Tokunaga表示，目前小室圭持有的應該是學生簽證（F-1），其中選擇性實習訓練制度（OPT）可讓外籍畢業生留美一年尋找工作，從小室圭去年5月畢業來推算，簽證最晚7月就會到期，「小室圭若沒有透過資格考拿到H-1B工作簽證，還是有機會透過從事研究員工作來取得H-1B簽證。」

不過，H-1B工作簽證每年都要透過抽籤申請，中籤率不到50％，據消息人士透露，小室圭已就簽證問題向日本外務省提出相關諮詢。報導提到，發放簽證攸關國家主權問題，「即便外務省和駐紐約大使館向美國政府施加壓力，得到回應的可能性也接近於零。」

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