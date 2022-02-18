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南韓新冠確診首破10萬大關！政府決定放棄：「不再強制」掃實名制

▲▼南韓新冠肺炎單日確診首度新增飆破10萬人。（圖／達志影像）

▲南韓新冠肺炎單日確診首度新增飆破10萬人。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從Omicron變異株在南韓成為新冠主流病毒後，單日新增確診者數不斷暴增，今（18）日更是2年多疫情以來首度突破10萬大關，隨著演變重症率較低、以及無症狀與輕症確診者大幅飆增，當局也決定改變疫調方式，進出公共場所無須義務進行「實名制」登記，不過仍須出示QR-Code證明有無接種疫苗。

根據《韓聯社》報導，南韓今（18）日上午9時30分通報新增10萬9831起病例，首度飆破10萬人、逼近11萬人大關，刷新疫情以來的紀錄，其中境內感染為10萬9715例、境外移入為116例；重症患者為385人；新增45例死亡。目前南韓共累計175萬5806例確診、7283例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增6萬9475例，占全國新增感染人數比率為63.3%（首爾為2萬5626例、京畿道為3萬6507例、仁川為7342例）；釜山新增6574例；慶尚南道新增4609例；大邱新增4538例；慶尚北道新增3281例；大田新增2980例；忠清南道新增2939例；光州新增2665例；忠清北道新增2552例；全羅北道新增2503例；蔚山新增1947例；江原道新增1927例；全羅南道新增1908例；濟州島新增1114例；世宗新增703例。

▲▼首爾單日新增確診首度突破2萬人，圖為首爾龍山站前的臨時篩檢站。（圖／達志影像／美聯社）

▲首爾單日新增確診首度突破2萬人，圖為首爾龍山站前的臨時篩檢站。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國家數理科學研究所從疫情監控結果估算，疫情的高峰期將介於3月中旬，屆時單日新增確診數恐怕飆增至27萬人；崇實大學數學系教授沈恩荷（심은하，音譯）擔憂，未來政府若考慮鬆綁防疫措施，確診規模恐會持續擴大；防疫當局也坦言，目前實在難以估算疫情的高峰期將落在何時。

由於國內確診者數在短期內急遽暴增，過去透過面對面、電話訪問等疫調方式因人力資源不足而難以進行，因此南韓政府決定改變疫調方式，讓確診者透過點擊URL連結填寫問卷表單；同時，過去進出公共場所時須義務進行實名制登記，包括掃描QR-Code、撥打指定電話號碼「安心Call」、手寫登記等方式，然而隨著疫情與疫調方式改變，南韓政府決定從明（18）日起，實名制登記無須強制進行。

不過，若進出餐廳、咖啡廳等套用「防疫護照」規範的公共場所時，仍須掃描QR-Code出示疫苗接種證明。

另外，南韓政府表示，從18日起至3月13日，餐廳、咖啡廳等營業限制時間從晚間9時閉店延後1小時至晚間10時，私人聚會人數限制維持6人以內。

►南韓新冠確診連2天破9萬！「疫情高峰」落在3月中　單日恐破27萬例

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