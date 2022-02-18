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20教團批政府漠視技高生權益　全中教籲調整相關考招時程

▲▼全中教與約20教團，批評政府漠視技高生權益，呼籲調整相關考招時程。（圖／全中教提供）

▲全中教與約20個家長團體，批評政府漠視技高生權益，呼籲調整相關考招時程。（圖／全中教提供）

記者許敏溶／台北報導

108課綱上路後，今年高三生成為首屆大學與技專院校考生，但技術型高中（技高）卻沒有獲得和普通高中（普高）一樣對待，全中教與近20個家長團體，今（18日）批評教育部等單位各項政策都對技高學生不友善，包括上傳學習歷程檔案截止時間接近統測，導致技高高三學生蠟燭多頭燒，呼籲相關單位照顧技高學生學習權益及升學需求，調整相關考招時程。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天在立法院召開「捍衛技高學子升學權益，還回教育現場正常教學」記者會，為全國技高學子升學權益請命，包括高虹安等多名立委，以及約20個家長團體均到現場聲援，要求教育部等相關單位照顧技高生學習權益及升學需求。

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全中教指出，技專校院升學管道中的甄選入學、技優甄審及四技申請入學也都要採計學習歷程檔案，日前教育部規範技高與普高學校上傳中央學習資料庫的截
止時間，統一為4月26日截止，加上國教署發文技高學校，建議高三畢業考期程與普高一樣，都訂在4月25日到5月6日，而第六學期成績PDF上傳日則訂在 5月20到26日，相關時間都幾乎擠在一起，除導致學生畢業成果展製作優秀作品，無法列入第六學期成績評量，更無法上傳至學習歷程檔案的課程學習成果。

全中教分析，以往舊制的技專校院考招制度政策，都是甄選入學第一階段放榜後，才由學生上傳備審資料，且在統測考試結束後到甄選入學第二階段前，第六學期這段學習時間，學生為備審資料及高三畢業成果展做足準備，都盡全力在課堂上努力學習並完成優秀作品，老師們也非常認真指導學生，但今年相關時程調整，反而損害技高學生升學與學習權益。

全中教也提出4點訴求，首先是技高學生學習歷程檔案關閉日及第六學期成績 PDF上傳期程，應兼顧學生學習權益及升學需求，分階段處理，而高三期末考日程，應尊重各校技術教育與綜合高中部教學發展，由學校自訂，維持學校正常教學品質並兼顧學生升學權益。

接著，全中教也呼籲，學習歷程檔案上傳中央平台截止日期，建議分兩階段辦理，尤其技職各群科上傳中央平台截止日，應訂在四技二專甄選入學第一階段篩選結果公告日後，或至少於統測成績公告後，另技高過往並無存在第六學期學習亂象，是否需要另上傳第六學期成績 PDF檔，應依據教育現場實際狀況評估其必要性，針對特殊需求者，分階段來辦理。

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