「外公外婆沒有不見！」　王婉瑜：只是透過加註調整辭典內容

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前教育部網路字典修正「外公外婆」這項具性別歧視的說法，以後統稱阿公阿嬤、祖父祖母，卻引起民眾不小反彈，以及「外公外婆不見」的恐慌，對此，立委王婉諭說，這次的調整，是教育部在網路辭典中，將原本的釋義加註，「外公外婆加註『今亦稱祖父母』，外公外婆沒有不見！」

王婉諭指出，自己發了先前質詢教育部「線上國語辭典」性別歧視問題的文章之後，當中的「外公外婆」，引起了非常大的討論。有人說，我們太無聊、不做正事、有人說，我們太過分了竟然把外公外婆變不見了；有人說，要叫外公外婆才好分辨爸爸的父母還是媽媽的父母；「但最莫名的是，當中甚至不乏一些惡意攻擊言論，讓我和夥伴們看了都相當傻眼。首先，我想先和大家強調，外公外婆沒有不見！」

王婉諭表示，這次的調整，是教育部在網路辭典中，將原本的釋義「加註」，外公外婆加註「今亦稱祖父母」，祖父母也加註解釋不只是「父親的父母親」，同時也能是「母親的父母親」，並沒有將「外公外婆」從字典中「消失」。

也就是說，大家習慣的稱謂並不會改變，這次的調整加註不代表未來就不能使用這些詞彙，更不是未來都不能叫外公外婆了。

王婉諭指出，辭典本就不只有保存語言的意義，如何去解釋詞彙，也往往象徵著當時社會所反射的價值觀。尤其教育部這次修訂的​​《國語辭典簡編本》，主要是提供給中小學的教學現場使用，更肩負了傳遞理念給下一代的重要使命。因此，透過辭典的編修，讓性平意識也能與時俱進的納入解釋，絕對是有必要的。

對於外公外婆的稱謂涉及性別平等、歧視的說法，王婉諭表示，根據台灣性別平等教育協會解釋：「內外之分」是傳統家庭中形成男尊女卑、性別歧視的根本原因，至今，我們還是可以從許多現象中觀察到內外之分，首先，現代人對於兒子、女兒結婚，仍然有兒子是把媳婦「娶進來」，女兒則是「嫁出去」的嫁娶觀念，因此鞏固了內和外的界線。

再者，想讓孩子從母姓的話，會被所有親友極力反對，因為大部分的人認為孩子「本來」就應該從父姓、是父親家族的香火，對母親家族來說則是「外孫」，所以不應該從母姓。

第三，長輩習慣把兒子生的小孩當成「內孫」、女兒生的小孩當成「外孫」，而且婚喪喜慶及逢年過節時，都會把「外」的順位排到比較後面。

最後，有些長輩會非常在意自己是「內」這一邊的人，例如對外會稱兒子這一邊的孩子是「我們家的孫子」，而女兒的孩子則是「他們家的孫子」。由此可見對部分的家庭來說，區分內外並不只是稱呼上的不同，而是有地位及親疏之分，但現代人雖然還是會在對話中使用內外，觀念上確實已較沒有傳統的尊卑之分。

王婉諭指出，其實在分享這篇文章後，仍收到非常多正面的回應，也有人分享，外公外婆的稱謂是如何造成生活上的影響：

有一個未婚的單親媽媽，孩子出生後幾乎沒有爸爸的角色存在，孩子也都是以阿公阿嬤來稱呼她的父母，不會特地叫外公外婆。不過她曾聽到親友要她的弟弟趕快結婚生子，這樣爸媽才能抱孫，對她而言，聽起來就是內孫外孫不一樣的感覺，「我的孩子只有一對祖父母，還套用傳統的內外制度，有一種被當外人的感覺，感受其實很不好。」

也有人反映，公公曾經當著她的面前，對孩子說「不要叫媽媽的爸媽阿公阿嬤，從古時候開始，外公外婆就不是家人，他們就是外人。」儘管她聽到的當下感到很不舒服，但礙於長輩的面子無法回嘴，只能私下再教育孩子。

王婉諭坦言，以上這些原因以及聲音，「正是為什麼我對於教育部的改變及調整，給予正面肯定！」

教育部長潘文忠表示，對於外祖父母的定義，審議小組有過充分討論，考量社會實際使用上沒有那麼區分，法律界定上也沒有「外」的區隔，加上從性別平權角度，女性父母才稱「外」有性平疑慮，因此專家達成共識，以保留詞條原來的釋義，再加註今亦稱祖父、祖母的方式，既保留過往的用詞，也符合現今語言使用狀況，未來也會依照相同邏輯，一併調整「外孫、外孫女」的釋義。

王婉諭表示，2010年前總統馬英九、行政院長吳敦義任內時，當時的立法委員蔣孝嚴曾提案修正通過民法條文，讓子女在成年時可以自行選擇變更為父姓或母姓，當時的提案委員表示，這是彰顯台灣性別平權的一大進步，如今看來，也沒有因為當時的修法而造成任何親屬分裂。

王婉諭指出，大家真的不用擔心，教育部辭典的加註補充調整會消滅外公外婆，甚至還造成社會紛亂、家庭分裂。大家想如何稱呼自己的親戚長輩，是大家的自由，只要習慣、好辨識就好。

王婉諭提醒，外公外婆真的沒有從生活中消失，只是透過加註，讓性平意識與時俱進的納入解釋。透過辭典的調整，讓傳統的尊卑之分造成的「內、外」分別，能夠逐漸淡化，我認為對於性別平等教育來說，是非常重要的一步。