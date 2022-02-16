大學第三家！涉虐烏干達學生　中州科大9月起被停招

▲虐待烏干達學生的中州科大，今年9月起全面停招新生。（圖／翻攝自中州科大官網）

記者許敏溶／台北報導

彰化縣中州科技大學，今年1月爆發14名烏干達外籍生淪為血汗學工事件，事發後教育部勒令即日起不得招收境外學生，並扣減相關補助經費等懲處措施，而據了解，私校諮詢會近日做出決議，命令該校111學年起全面停招新生，近期將正式發函告知該校，這也是繼亞太技術學院、和春技術學院之後，第三所被勒令停招的大學。

中州科大在上個月爆發涉嫌以高額獎學金及校外打工實習機會，吸引烏干達學生來台就讀，結果獎學金跳票，14名外籍學生更在仲介下到工廠超時工作，淪為過勞黑工，彰化地檢署依涉嫌違反人口販運防制法等規定，聲押相關人士；教育部則認定中州科大涉及重大違失事項，除勒令學校限期改善外，並列為專案輔導學校，即日起不得招收境外學生，並扣減相關補助經費等懲處措施。

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▼虐待烏干達學生的中州科大，教育部私校諮詢會議決議今年9月起全面停招新生。（圖／記者許敏溶攝）

而據了解，近期由專家學者組成的私校諮詢會議中，與會者以中州科大近幾年教學品質查核只通過1次，更爆發烏干達案等2起損害境外生學習品質的事件，決議中州科大自111學年（今年9月）起全面停招新生，近期將正式發函告知該校。

教育部則指出，中州科大招收烏干達籍學生，在招生、教學、生活輔導及校園管理方面，明顯有重大缺失，且違反大學法及外國學生來台就學辦法等規定。