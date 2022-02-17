技高考生權益屢遭漠視　全教總籲教育部出面解決

▲ 全教總去年就針對技高升學問題召開記者會，圖為「有適性無揚才、技高恐將普高化」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者許敏溶／台北報導

108課綱上路後，今年高三生成為首屆大學與技專院校考生，但全教總認為，技術型高中（技高）並沒有獲得和普通高中（普高）一樣對待，從學習歷程評量規準、統測如何素養命題、到整套升學日程設計，都缺乏統整與預先規劃，認為技高考生權益屢遭漠視，被差別待遇，呼籲教育部出面解決問題。

全教總指出，同樣是108課綱實施後面對全新考招制度的考生，普高與技高的學生卻面臨迥然不同的狀況，以普高學生的升學機制調整為例，早在106年便開始規劃，從招生日程規劃、測驗考程的擬定、學習歷程規準制定與試行，都經過大學端、高中端無數次檢討、修正與折衝，但反觀技高整體期程設計不合理，外界至今難以瞭解技專如何看待學習歷程檔案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教總強調，為了替技高考生請命，去（2021）年的4月22日、5月12日、5月14日，全教總密集且系統性的訴求應改善四技二專招生制度，提出改善申請入學第一階段制度設計輕忽技職精神、技優保送名額應固定且事前至少2年公告、科系招生類別應於學生入學時確立等訴求，也獲得伍麗華、林奕華、林宜瑾、高虹安、張廖萬堅等立委的出席與支持。

不過，全教總指出，技高整套升學日程設計，在缺乏主責單位統整與預先規劃的情況下，大學端、高中端、招策會、聯合會、測驗中心各自為政、各行其是，導致迄今有關四技二專申請入學第一階段如何設計，仍然付之闕如；四技二專如何看待技高生的學習歷程依舊是個謎。

全教總高中職委員會主委張瓊方表示，本屆技高高三生上傳學習歷程檔案，卻強碰統測的「不人道」狀況，僅僅只是整套技職升學制度的冰山一角，而教育部主責單位屢屢以緩兵之計拖延，而一屆屆的技高生只能在「作業不及」的藉口下被迫接受不合理制度，整個技高考招制度演變成今天局面，教育部難辭其咎，應該盡快提出說明與對策，給十萬名技高生一個遲來的交代。