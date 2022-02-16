趙少康大讚延後到校政策　「與時俱進才能讓台灣持續進步」

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市成功高中日前校務會議高票通過取消強制早自習、廢除朝會，中小學延後上學議題引發各界關注，教育部長潘文忠15日指出，將減少朝會次數，早自習不能考試，預計三月初正式公布實施方案細節，以高中生為主，對此，中廣董事長趙少康表示，自己十分支持延後到校，「讓教育制度與時俱進，才能讓台灣持續進步。」

潘文忠表示，經教育部各界及縣市政府討論之後，各界比較聚焦傾向第一節課前時間由學生自由運用為主，並減少朝會次數，早自習不能考試，預計3月初正式公布實施方案細節，以高中生為主，讓學校有幾個月時間進行調整與規劃，預計111學年度起實施。

台北市成功高中從本學期起取消早自習及朝會升旗，讓學生每天於上午8點10分前到校即可，引起其他學校稱羨。此外，2020年便就有人發起的「國高中上課時間延後至9:30」的連署，也因獲得過萬人附議支持，與廢除早自習、朝會的問題，同時受到熱議。

對此，趙少康表示，自己早就說過，第一堂課太早，會讓學生因此睡眠不足，根據美國的報告，的確會影響學習效果，也增加車禍發生機率，所以我認為教育部的新政策是正確的變革方向，事實上，包括台南一中、高雄中學及板橋高中等很多學校，很早就停止早自習跟減少朝會次數了。

對於早自習禁止考試，趙少康指出，太早上課真的違反人性，還記得我在台大唸書的時候，修了一堂「機構學」，大家知道台大校園很大，從校外住處走到機械系館至少要20分鐘，有一次「早八」的課，我稍微遲到了一點，就被教授唸了「你是春眠不覺曉啊」，當下真是覺得很不好意思。

趙少康指出，相比之下，高中生就更痛苦了，在升學壓力下，台灣高中生上課時間動輒9個小時再加上晚上補習，回家洗漱完畢都快11點了，得趕快睡覺，因為隔天6點半就要起床趕7點半的早自習，可能連好好吃頓早餐的時間都不夠，天氣冷的時候更痛苦，不只讓學生一點安排時間的自主性都沒有，還很容易在上課時打瞌睡。

對於部分民眾憂心新制會影響學生競爭力，趙少康表示，在這個年代，很多高中生晚上喜歡透過玩3C、在網路社群聊天來放鬆，早起難度更高，所以我樂見，也支持教育部廢除早自習的決定，畢竟比起按表操課，培養學生自主性更重要，包括時間的安排、念書進度規劃等。至於有人主張延後到「9點半到校」，這就真的太晚了一些。

趙少康提醒，新制度不能上有政策下有對策，像是廢除了早自習，卻規定要在第三節課交考卷，反而讓學生必須利用下課時間寫考卷。面對部分反彈，學校也應該積極跟家長團體溝通協調，對還是決定提早到校的學生，必須確保他們學習或運動的安全性，家長接送問題也應該先協調，才不會辜負這項政策的用意。

趙少康表示，時代一直在變，教育政策當然要跟著革新，過去一代講求「付出多少就回報多少」，現在則是鼓勵創意、創新的世代，留更多時間、空間讓學生能探索自己的興趣，才有可能為台灣創造更多機會。保持改變的勇氣，讓教育制度與時俱進，才能讓台灣持續進步。