LV一夜漲4萬！陸民眾前一天大掃貨「他雙手提7袋」排隊瘋搶畫面曝

▲LV漲價前民眾掃貨，有消費者雙手提7袋。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據環球時報援引外媒消息，LV15日宣布，由於製造和運輸成本增加，於16日在全球範圍內提價，涉及皮具、時尚配飾和香水等品類。官方價格顯示，大部分品類的漲幅在10%至15%，部分經典款式的價格漲幅甚至高達20%。LV漲價前，大陸消費者排長龍線下搶購，甚至有人被拍到雙手提7袋離開。

LV官網價格顯示，在此次提價後，LV經典款Capucines售價從4.65萬元（人民幣，下同）上調到5.2萬元，漲幅為11.8%，被網友驚呼「一個晚上漲了差不多1萬元（約新台幣4萬元）」。而Neverfull中號的價格從1.2萬元漲至1.44萬元，漲幅甚至高達20%。據了解，這已經是LV近1年來的第五次提價。

LV漲價前，消費者排長龍線下搶購！據《錢江晚報》報導，LV漲價前的2月14日，記者在杭州大廈的LV專櫃門口排隊5分鐘後才進入門店。

當記者提出想看看老花LOOP和DIANE手袋時，店員抱歉地說，「這兩款都沒有現貨了，只能預訂，等候時間6個月左右。」見到貨架上還有一只DAUPHINE，記者詢問這款是否有現貨可購買。店員回答，「這款也沒有現貨了，如果你們早個半個小時進店，那還有5只現貨。」

除了杭州，大陸國內其他城市的LV門店也同樣在漲價前出現排隊情況。社交軟體顯示，北京、上海、廈門等地的LV門店前均排起了長龍。

事實上，近期宣布漲價的奢侈品牌可不止LV，Chanel、Hermès、Celine、Dior等均已宣布提價。