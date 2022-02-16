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大陸 大陸焦點 特派現場

剛槓上大陸公安遭抵制..星巴克沒在怕「今日秒漲價 」4個月前剛漲

星巴克（圖／視覺中國CFP）

▲大陸星巴克負面新聞頻傳。（圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

剛槓上大陸公安，星巴克又上微博熱搜了！不少大陸網友 16 日在社群媒體表示，星巴克部分飲品漲價。星巴克官方應用程式（APP）顯示，美式、拿鐵咖啡等飲品的售價漲1-2元人民幣。據悉，這也是星巴克在4個月內第二次提價，第一次提價發生在2021年10月，針對的是菜品價格。

據《澎湃新聞》報導，知名咖啡品牌星巴克部分產品於16日漲價，該訊息再度引發民眾反彈。上海一家星巴克店員稱，今天是突然漲價的。

星巴克近日在大陸負面新聞不斷，首先是有消息傳出星巴克重慶某門市13日驅趕於店門口吃便當的公安，導致民眾批判與反彈，大陸官媒也怒轟「星巴克請收回你們的傲慢」。15日，該門市甚至被民眾在門口擺上白花並丟雞蛋，表達抗議。

沒想到，據《每日經濟新聞》16日報導，包括美式咖啡、拿鐵咖啡在內的不少產品售價均上漲1至2元人民幣。對此，星巴克客服回應，「這次只是針對部分飲品和食品定價進行調整，是綜合評估和考量運營成本等多方面因素定價的。」

星巴克1999年進入大陸市場，截至2021財年第4季末，星巴克已在中國大陸208個城市開出5,360多家門店，其中2021年在大陸市場新開了654家門店。截至2021年第4季，美國和中國大陸的門店總數占其全球門店總數的62%。

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