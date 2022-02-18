酒駕新制上路　屏警一張表帶你看酒駕新罰則

▲酒駕新罰則 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

由於2021年底再度發生嚴重酒駕致死的案件，政府強力執行「酒駕零容忍」政策，立法院於今年1月24日三讀通過修法，加重酒駕罰則，並自1月28日起公布施行，屏東警分局再度提醒民眾酒後不開車，並加強取締勤務，確保用路人交通安全。

警方說，修法部分有一、 刑法第185-3條:酒駕初犯：刑度增訂為3年以下有期徒刑、併科30萬以下罰金。酒駕初犯肇事致人重傷：除原有1年以上、7年以下有期徒刑外，增訂得併科100萬元以下罰金。酒駕初犯肇事致人於死：除原有3年以上、10年以下有期徒刑，增訂得併科200萬元以下罰金。

二、道路交通管理處罰條例第35條第3項：酒駕再犯者：原再犯年限定義為5年，現延長年限為10年，另增訂公路主管機關得公布再犯者姓名、照片及違法事實。

三、 道路交通管理處罰條例第35條第8項：酒駕再犯同車乘客：同車乘客連坐罰則提高至6千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

四、 道路交通管理處罰條例第35條第10項：租賃業者：增訂租賃業者已盡告知酒駕處罰義務，承租車輛之駕駛人仍違規酒駕，加罰二分之一罰鍰。

五、 道路交通管理處罰條例第35條之1：酒精鎖：修改為配備有車輛點火自動鎖定裝置之汽車後，始發給駕駛執照；若不依規定駕駛配備車輛點火自動鎖定裝置汽車者，處新臺幣6萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車。

警方表示，將全力執行取締酒駕，請民眾勿存僥倖之心，酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送，絕對不可以駕駛交通工具，讓安全成為自己及別人回家唯一的路。