快訊／他欠債185萬「除夕夜遭押」6煞熱熔膠虐打　北市警疑涉案

▲男子與警察妻子因投資發生借貸，債務轉讓到黑幫成員，他慘被強押凌虐1天。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱中岳／台北報導

新北市1名男子與北市中山分局1名警員與其妻子，在2019年開始因投資借貸百萬衍生債務，但事後男子無法清償，警員與妻子將債務轉讓給財務整合公司，最後資產公司又轉讓給黑幫成員，導致該名男子在除夕夜當晚，被押往新北市八里一處工廠囚禁凌虐。

據了解，新北市丁姓男子，2019年與北市中山分局1名王姓警員的妻子合夥做生意，丁男說要自立門戶做娃娃機生意，向王姓警員與其妻子借款1百萬元。

但丁男無力償還，雙方談妥合夥投資「放款生意」陸續還錢，王姓警員的妻子出金，由丁姓男子負責處理借貸事宜，但王姓警員與妻子發現丁又無法兌現承諾，於是將總計185萬元的債務轉讓給資產公司，最後債務落到黑幫成員手中。

丁姓男子在除夕夜當天晚上，被7名黑衣人從三重地區強押上車，帶往新北市八里區1處工廠，藉口要「重新整合百萬債務」未果，一干人等輪番拿起熱熔膠毆打丁男，造成丁手臂多處瘀青，還遭一夥人強逼體罰。

丁男被囚禁1天凌虐，最後被6煞帶回北市放人，丁男立刻前往派出所報案，並配合警方前往醫院驗傷，警方已目前鎖定相關人等，據悉，該群黑幫成員為四海幫要角，警方鎖定34歲的劉姓嫌犯等6人。

警方指出，丁姓男子與王姓警員以及妻子為合夥關係，但卻因借貸百萬爆發傳出強押毆人事件；至於傳出涉案的王姓警員從警20多年，目前在中山分局勤務指揮中心服務，中山分局強調不會護短，將依教唆、妨害自由等罪嫌將王函送法辦。

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