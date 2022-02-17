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震撼！曾任國民黨屏東黨部代理主委林育先　跳糟民眾黨

▲林育先接任民眾黨屏東縣黨部主委 。（圖／林育先提供，下同）

▲林育先接任民眾黨屏東縣黨部主委 。（圖／林育先提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

曾任國民黨屏東縣黨部書記長的林育先，今(17)日接任民眾黨屏東縣黨部主委，有藍營人士對此很訝異，甚至說他「背骨」；他對此表示尊重，並強調「所做一切都是為年輕人打造舞台」。

▲林育先接任民眾黨屏東縣黨部主委 。（圖／林育先提供，下同）

▲林育先接任民眾黨屏東縣黨部主委 。（圖／林育先提供，下同）

民眾黨屏東縣黨部原主委是律師劉家榮，他也獲民眾黨提名參選高雄市議員（旗津、鹽埕、鼓山），將投入年底的選舉。

新任主委林育先現年38歲，曾任國民黨屏東縣黨部執行長，義守大學資訊工程博士、國立高雄餐旅學院旅遊所碩士，曾任和春技術學院兼任講師、美和科大、實踐大學兼任講師，過去長期在地方服務，為人民發聲。

▲林育先接任民眾黨屏東縣黨部主委 。（圖／林育先提供，下同）

這次接任民眾黨主委，林育先說，事先已向關係良好且計畫代表國民黨參選今年屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉聯絡過，蘇院長表示也祝福。

對接任民眾黨屏東縣黨部主委，林育先說，去年9月起，民眾黨主席柯文哲、蔡壁如、謝立功等人深入接觸後，發現民眾黨非常能夠接受年輕人的聲音，經深入考慮，決定接下這項職務。

他表示，他於2010年加入國民黨，隔年參加全國菁英幹部特考後，以第1名的成績分發回家鄉屏東服務，一直關心高房價、就業等與青年有關議題；而民眾黨提供他為年輕人打造舞台的機會。

林育先指出，接下新職務，讓認識的人覺得他「轉很大」，但他說「初心不變」。而目前未辦理退出國民黨作業，「反正退黨也是要開黨紀會，就讓一切單純化，至於若真遭黨紀處分或開除黨籍，我都接受也尊重」。

他說，民眾黨於2020年大選，在屏東縣拿下3萬5000張政黨票，其中，屏東市就佔了1萬1000票，如今，正式在屏東縣設立黨部，將以「白色力量」全力爭取年輕族的支持與認同，在年底投入大選，並不排除參選，「一切都要經黨內開會討論決定」，而民眾黨經3波海選後，目前已有投入選戰的人選。


 

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