他酒駕上國道撞護欄噴飛　還賴給同車受困友人：不是我開車

▲男子酒駕上國道，高速自撞護欄後再被後方廂型車追撞，整輛轎車變得稀巴爛。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

一輛轎車17日凌晨1點多行經國道3號北向54公里（鶯歌系統），突然失控自撞護欄並翻覆，駕駛噴出車外倒在50公尺外路肩身受重傷，副駕乘客受困車內痛苦哀號，消防到場協助脫困並送醫。後來警方酒測發現，駕駛經精濃度高達0.67毫克，但他堅稱，「車不是我開的！」疑似想賴給同車友人。

▲男子酒駕上國道釀禍，自己還噴出車外，但不敢承認是他開的車。（圖／記者陳雕文翻攝）

國道警方表示，當時一輛黑色轎車行經國道2號高速公路接國3北上匝道54公里處（鶯歌系統），自撞護欄後翻覆，後方廂型車閃避不及撞上。而轎車方共2人送醫，其中一人邊肋骨、右邊大腿骨折、左腳腳踝撕裂傷併韌帶斷裂，而另一人胸、腹部嚴重內出血，兩人在進開刀房以前，都聲稱不是自己開的車。

後來警方採方向盤上的指紋進行鑑定，發現噴出車外且骨折的46歲曾姓男子，不但酒測值高達0.67毫克且就是駕駛人！等傷勢穩定後將被依公共危險罪送辦，而同車受困的27歲翁男，未來也要面對6千至1萬5千元的「連坐」罰鍰。

▼消防員到場協助傷者脫困送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

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